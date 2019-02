07:00 Uhr

„Jugend forscht“ in Ulm: 57 Projekte in Messe zu sehen

106 Jugendliche stellen in der Messe Ulm bei „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ ihre Projekte vor. Die sind am Samstag im Foyer für alle zu sehen.

Von Christoph Lotter

Blink, Blink, Blink. Rhythmisch leuchtet die gelbe LED-Lampe auf der zierlichen Kunststoffplatine auf. Immer dann, wenn das eiserne Pendel an der Kupferspule vorbeigerauscht ist. Einen Wimpernschlag später ist das Lämpchen wieder erloschen, solange bis das Pendel erneut vorüber fliegt. Blink, Blink, Blink. Dieser Rhythmus ist von entscheidender Bedeutung – nur dank ihm hält das „ewige“ Pendel, was es verspricht.

Das „ewige“ Pendel – so haben die 16-jährigen Andrey Neychev aus Neu-Ulm und Lukas Pfister aus Blaustein von der Robert-Bosch-Schule in Ulm ihre Arbeit getauft – ist eines von insgesamt 57 Projekten, die beim 16. Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ in der Messe Ulm vorgestellt werden. Heute Abend verkünden die Juroren ihre Entscheidung: Wer darf Ende März zum baden-württembergischen Landesentscheid? In sieben Kategorien und zwei Altersklassen fallen die Entscheidungen. Die Jury besteht unter anderem aus Professoren, Lehrern, Ingenieuren und ehemaligen Bundessiegern von „Jugend forscht“. Jugendliche bis 14 Jahren nehmen am Wettbewerb „Schüler experimentieren“ teil, ältere am Wettbewerb „Jugend forscht“. Bevor die Gewinner bekannt gegeben werden, können Interessierte die Arbeiten der Jugendlichen heute von 10.30 bis 14.30 Uhr im Foyer der Donauhalle sehen.

Die Jugend in Ulm forscht für die Umwelt

Die sind oft ganz pragmatischer Natur, wie etwa im Fall des „ewigen“ Pendels von Lukas Pfister und Andrey Neychev: „Unsere Schule hat nach Weihnachtsgeschenken gesucht, da haben wir den Bausatz für das Pendel entworfen.“ Die Idee ist nichts neues, Bauanleitungen gebe es wie Sand am Meer, sagt Neychev. Trotzdem sei das Pendel der beiden einzigartig: „Es braucht nur eine Kupferspule, um zu funktionieren, die empfängt und sendet den Bewegungsimpuls. Eigentlich braucht es dafür zwei Spulen.“ Ein selbst geschriebenes Programm bestimmt den Rhythmus und gibt den elektrischen Impuls – zur Kontrolle blinkt die gelbe LED-Lampe. Für den Strom sorgt ein USB-Anschluss – daher läuft das Pendel „ewig.“

Um elektrischen Strom geht es auch in dem Projekt von Rebecca Susanne Eberle, 14, aus Senden und Helen Preuß, 14, aus Neu-Ulm. Die beiden Schülerinnen des St.-Hildegard-Gymnasiums in Ulm wollen für Entwicklungsländer eine Alternative zu Solarstrom entwickeln. Dafür tüfteln sie an einer Lichtmühle – das ist eine Glaskugel, in deren Innerem sich bei Lichteinfall ein bewegliches, einseitig geschwärztes Flügelrad dreht. „Wir wollen den Menschen dort helfen“, sagt Eberle und fügt nach einem kurzen Zögern schmunzelnd hinzu: „Aber im Gebtriebe hakt es noch etwas.“ Und das ist wörtlich zu nehmen, denn die Reibung der Achsen sei aktuell schlicht noch zu hoch, um rentabel zu arbeiten. Die beiden sind dennoch zuversichtlich, dass ihr Projekt langfristig Erfolg haben wird.

Den erhoffen sich auch Annkatrin Schärfl, 12, aus Neu-Ulm und Alexandra Patan, 12, aus Erbach. Die beiden sind auf der Suche nach Alternativen für Plastik und experimentieren dabei mit Maisstärke. Ihr Ziel: Weniger Plastikmüll.

Besuch Interessierte können die Stände am Samstag von 10.30 bis 14.30 Uhr im Foyer der Messe Ulm ansehen. Der Eintritt ist frei.

