vor 21 Min.

"Jugend forscht" in Ulm: Mehl-Kleber und Wasserstoff-Bike

Plus Zahlreiche Jugendliche wollen mit ihren Ideen die „Jugend forscht“-Jury überzeugen – viele präsentieren bei der Ausstellung in der Donauhalle ausgefallene Kreativität.

Von Lena Hutter

Mit Kreativität, Erfindergeist und besonders viel Einsatz tüfteln die Teilnehmer des Regionalwettbewerbs „ Jugend forscht“ jährlich an ihren Projekten. So auch in diesem Jahr: Bereits zum 17. Mal richtet die Innovationsregion Ulm den Wettbewerb unter Leitung der Geschäftsführerin Uschi Knapp aus. Das diesjährige Thema lautet: „Schaffst du!“ Die 93 Teilnehmer, unter ihnen 18 Mädchen, präsentieren insgesamt 47 Projekte aus sieben verschiedenen Fachgebieten. Der Bereich Technik ist wie in den vergangenen Jahren am stärksten vertreten.

