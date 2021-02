07:00 Uhr

"Jugend musiziert" in Neu-Ulm: Diesmal konkurrieren die Talente per Video

Plus Corona ändert die Spielregeln: Der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Neu-Ulm findet 2021 per Video statt. Was die jungen Talente davon halten.

Von Dagmar Hub

Sophie Lüke und David Eberenz sind erfahrene und erfolgreiche Teilnehmer der Neu-Ulmer Regionalwettwerbe "Jugend musiziert" - solistisch wie auch als Duo. Die Spitzenwertung von 25 Punkten erspielten sich die Klarinettistin und ihr Klavierbegleiter - der auch Posaune spielt - beim Regionalwettbewerb 2019. David Eberenz wäre 2020 sogar in der Klavierwertung solo und mit einem Posaunenquartett im Landeswettbewerb dabei gewesen, doch der fand aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr statt. In diesem Jahr, in dem unter anderem die Solowertung für Blasinstrumente auf dem Wettbewerbsprogramm steht und sich beide Jugendliche mit ihren Instrumenten Klarinette und Posaune der Jury stellen sollen, ist alles ganz anders als gewohnt. Sophie Lüke und David Eberenz werden im Wettbewerb dabei sein - per Video, denn der Regionalwettbewerb findet 2021 aufgrund der Pandemie digital statt.

Für Jugend Musiziert gelten in Corona-Zeiten Ausnahmeregelungen

Immerhin: Weil es sich beim Wettbewerb "Jugend musiziert" um eine Form von Prüfung handelt, gibt es für die Teilnehmer und ihre Lehrer jetzt eine Ausnahmegenehmigung. Jene Lehrer an der Musikschule, die einen Wettbewerbsteilnehmer unterrichten, dürfen mit diesem Schüler (und nur mit diesem) Unterricht halten unter Einhaltung aller geltenden Regeln. Für Sophie Lüke bedeutet das, dass sie ihre Klarinettenlehrerin Barbara Noller-Christ zum Einzelunterricht sieht.

Die Situation der Klavierbegleitung hat sie zu Beginn der Vorbereitung mit ihrer Mutter, die Musiklehrerin an einer Realschule ist, geprobt. Beim Wettbewerbsvideo wird der Klavierlehrer Peter Triebelhorn Sophies Begleiter sein. Natürlich werden die Videos für den Wettbewerb erst kurz vor Abgabeschluss - 7. März - aufgenommen, mit sehr guter Ausrüstung, die Joseph Christ zur Verfügung stellen wird, und im Joachim-Keller-Saal der Musikschule. Aber auch die Aufnahme-Situation wird derzeit schon geprobt, um Barbara Noller-Christ Videos zuzuschicken, zu denen diese dann ihre Korrekturen anmerkt.

Regionalwettbewerb: Junge Musiker spielen diesmal nicht vor Publikum

So wettbewerbserfahren die 14-jährige Sophie Lüke ist, und so fremd die durch die Pandemie erzwungene neue Ausgestaltung des Wettbewerbs ist: Einen positiven Punkt kann die Schülerin der Situation abgewinnen. "Ich werde nicht so aufgeregt sein wie wenn Publikum im Saal sitzt", vermutet sie. Aber andere Teilnehmer nicht hören und treffen zu können, das findet sie schade. "Und es wird wohl lang dauern, bis man die Ergebnisse des Wettbewerbs bekommt, weil die Juroren ja alle Videobeiträge anhören müssen."

Sie zählten zu den großen Gewinnern bei „Jugend musiziert“ in Neu-Ulm 2020: Das Posaunenquartett mit (von links) Philipp Goblirsch, David Eberenz, Maximilian Müller und Leni Reuter durfte beim Landeswettbewerb antreten. Bild: Dagmar Hub (Archiv)

Ähnlich werden es auch David Eberenz und sein Posaunenlehrer Rainer Häußler mit den Aufnahmen halten. "Wir bereiten es vor, so gut es geht", sagt Häußler. So präzise wie live werden die Vorspiele der Teilnehmer aber für die Juroren wahrscheinlich per Video nicht zu hören sein, fürchtet er. Wichtig sei beim digitalen Wettbewerb wahrscheinlich, wie die Teilnehmer im Video mit ihren Emotionen in der Musik bei den Juroren ankommen. Die Jury werde wohl etwas andere Maßstäbe als sonst anlegen müssen. "Aber die Voraussetzungen sind ja für alle gleich."

Beim Regionalwettbewerb Neu-Ulm hoffen die Talente auf Weiterleitung

Seinen Schüler David Eberenz hatte es die Absage des Landeswettbewerbs im vergangenen Frühling besonders herb erwischt - nach der Qualifikation für diesen Landeswettbewerb mit dem Posaunenquartett und am Klavier hatte er sich besonders reingehängt, erzählt der 13-Jährige. "Ich war niedergeschlagen, weil es schon schön gewesen wäre, zum ersten Mal beim Landeswettbewerb." Die Tonqualität des Online-Unterrichts ist nicht gut, bedauert David, der froh ist über die Möglichkeit, aufgrund der Ausnahmegenehmigung für die Wettbewerbsteilnehmer jetzt auch wieder Unterricht live haben zu können.

Schwierig seien beispielsweise die Proben mit seinem neuen Klavierbegleiter. Zwar darf David aufgrund der Corona-Regeln in das Zuhause des Klavierbegleiters, aber beide gemeinsam können nicht mit einem Lehrer proben, da sonst drei Haushalte zusammenkämen. "Ich kann die Stücke perfekt", sagt David. "Aber zusammen zu proben, das ist schon kompliziert und ein großer Nachteil." Er empfinde die Vorbereitung auf den Wettbewerb Jugend musiziert diesmal als deutlich schwieriger als sonst.

Lesen Sie auch:

Themen folgen