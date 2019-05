18:09 Uhr

Jugendliche Brandstifter müssen für versuchten Mord büßen

Wegen versuchten Mordes und Brandstiftung sind am Montag zwei junge Männer vom Landgericht Ulm zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die zur Tatzeit 16 und 17 Jahre alten Beschuldigten im Oktober 2018 in einem Dreifamilienhaus in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) ein Feuer gelegt hatten.

Gericht sieht es als erwiesen an, dass zwei jugendliche Heimbewohner ein Dreifamilienhaus in Schelklingen aus Frust angezündet haben.

Von Michael Peter Bluhm

Zwei Bewohner einer Jugendhilfeeinrichtung im Alb-Donau-Kreis sind am Montag von der Großen Jugendkammer des Landgerichts Ulm unter anderem wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt worden. Während der gesamten Verhandlungszeit war die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Am Nachmittag informierte das Landgericht in einer Pressemitteilung über das Urteil. Der jüngere der beiden damals 16 und 17 Jahre alten Angeklagten wurde demnach wegen versuchten Mordes in drei Fällen in Tateinheit mit versuchter Brandstiftung mit Todesfolge und schwerer Brandstiftung mit gefährlicher Körperverletzung sowie versuchter Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Sachbeschädigung in drei Fällen, versuchten Diebstahls, vorsätzlicher Körperverletzung und Diebstahls in drei Fällen zu der Einheitsjugendstrafe von jeweils vier Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Versuchter Mord in drei Fällen in Tateinheit mit versuchter Brandstiftung

Der ältere der beiden Angeklagten wurde wegen versuchten Mordes in drei Fällen in Tateinheit mit versuchter Brandstiftung mit Todesfolge und schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung, versuchten Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung, versuchten Diebstahls in drei Fällen zu der Einheitsjugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Ein umfangreiches Bündel an Straftaten haben ein 16-jähriger und 17-jähriger Heimbewohner innerhalb einer Nacht verursacht. In dem Ort an dem sie untergebracht waren, verunsicherte im Herbst vergangenen Jahres eine ganze Serie kleinerer Kriminalitätsdelikte die Bevölkerung. Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen in und um Schelklingen und zahlreichen Sachbeschädigungen stellten die Polizei vor Rätsel. Erst am 29. Oktober lüftete sich das Geheimnis als die nun Angeklagten bei ihrem größten Coup scheiterten. An jenem Montag im Herbst wollten sie bei einem Einbruch in ein Haus, das sie schon einmal heimgesucht hatten, Kasse machen. Damals gingen sie aber leer aus. Nur den Hausschlüssel nahmen sie mit, der ihnen nun die Tür öffnete. Leise schlichen die Heranwachsenden durch die Räume, in denen insgesamt drei Menschen schliefen. Sie fanden aber wiederum nichts Verwertbares, sodass sie entschieden, das bewohnte Haus in Brand zu setzen. Offensichtlich haben die Täter auch schon bei der Planung der Tat mit diesem Gedanken gespielt, denn sie hatten einen Benzinkanister dabei, dessen Inhalt sie im Vorraum des Hauses reichlich verteilten und anzündeten. Das Gebäude brannte im Nu lichterloh, vom Brandmelder geweckt, rannten zwei Hausbewohner durch den Rauch ins Freie und konnten sich retten. Eine 92-jährige Frau aber, erlitt leichte Rauchvergiftungen, sie konnte von der alarmierten Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet werden.

Der Staatsanwalt hatte in seiner Anklageschrift von einem gemeinschaftlichen versuchten Mord mit gemeingefährlichen Mitteln gesprochen und ist mit dem Urteil bestätigt worden. Beide Verteidiger hielten die Anklagepunkte durch die Beweisaufnahme nicht für erwiesen.

Die jetzt ausgesprochene hohe Jugendstrafe gibt den beiden Heranwachsenden noch eine Chance mit zahlreichen Umkehrmaßnahmen den kriminellen Weg zu verlassen. Die Jugendhilfeeinrichtung Einrichtung Konradi-Haus ist auf Betreuung und Ausbildung von jungen Menschen, die aus schwierigen Lebensverhältnissen kommen, spezialisiert. Den Weg zur Tugend konnten ihnen bisher allerdings dort nicht aufgezeigt werden. Wie der Direktor des Konradi-Haus in einem Interview sagte, gebe es immer mal wieder Straftaten von betreuten Jugendlichen in solchen Einrichtungen. „Aber so etwas wie jetzt verhandelt, hat es noch nie bei uns gegeben.“

