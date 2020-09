vor 16 Min.

Jugendliche pöbeln am Bahnhof Senden und sollen Hitlergruß gezeigt haben

Pöbelnde Jugendliche haben am Bahnhof in Senden einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach einem mutmaßlichen Hitlergruß hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.

Jugendliche sollen am Dienstagabend am Bahnhof in Senden gepöbelt haben. Das berichtet die Polizei.



Demnach ging um 19.50 Uhr bei der Polizeistation in Senden die Mitteilung über pöbelnde Jugendliche am Bahnhof ein. Als die Polizei aber dort eintraf, konnten keine Jugendliche mehr angetroffen werden.

Sodann brachten die Beamten in Erfahrung, dass ein Sicherheitsdienstmitarbeiter, der sich in einem Zug befand, von einem der Jugendlichen beleidigt wurde. Er habe ihm wohl den gestreckten Mittelfinger gezeigt. Ebenfalls hätte ein Jugendlicher den „Hitlergruß“ gezeigt.

Die Polizeistation Senden ermittelt und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07307-91000-0 entgegen genommen. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen