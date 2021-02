vor 1 Min.

Jugendliche treten auf Fahrräder ein - Polizei ertappt Sprayer auf frischer Tat

Ein mutmaßlicher Sprayer wurde in Langenau gefasst. Die Polizei lobt in diesem Zusammenhang das Verhalten eines Zeugen.

Die Polizei hat am Mittwoch in Langenau einen mutmaßlichen Sprayer auf frischer Tat ertappt. Die Beamten trafen den 21-Jährigen in der Unterführung am Bahnhof mit der Dose in der Hand an. Der Verdächtige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

Gegen 22 Uhr sahen die Polizisten den Mann. Er soll einen Sprühkopf auf eine Dose gesetzt und diese bereits geschüttelt haben. Noch vor Gebrauch an der Wand kontrollierten die Beamten den Mann. In seiner Tasche fanden sie weiteres Material zum Sprayen und beschlagnahmten es.

Zeuge meldet sich bei der Polizei: Jugendliche treten auf Fahrräder ein

Der Kontrolle vorausgegangen war ein Anruf eines Zeugen. Der sah nach Polizeiangaben gegen 21.30 Uhr mehrere Jugendliche in der Kirchgasse, die auf Fahrräder eingetreten haben sollen. Die Polizei traf vier Verdächtige an. Sie hatten auch ein Schild "Sackgasse" dabei.

Gegen die Gruppe laufen jetzt Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Es handelt sich um Jugendliche und junge Erwachsene. In diesem Zusammenhang überprüfte die Polizei auch die Unterführung, wo sie dann den mutmaßlichen Sprayer antraf. Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen. (AZ)

