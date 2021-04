Jugendliche treten in Senden gegen Lichtschacht und beleidigen Mann

Ein Zeuge beobachtet Jugendliche in Senden, wie sie gegen einen Lichtschacht treten. Danach beleidigen sie den Mann. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht zu einem Vandalismus-Fall in Senden Zeugen. Laut Polizeibericht wurden am Dienstagnachmittag mehrere Jugendliche von einem Zeugen beobachtet, wie sie in der Passage der Hauptstraße 11 b mit einem Fuß gegen einen Lichtschacht traten. Der Zeuge wurde von den Jugendlichen beleidigt.

Der Lichtschacht in Senden wird durch den Tritt verbogen

Aufgrund des Tritts wurde der Lichtschacht verbogen und musste ausgetauscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Zeugen können sich mit Hinweisen zum Tatablauf oder den Tätern unter der Telefonnummer 07307/91000-0 melden. (AZ)

