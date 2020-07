17:03 Uhr

Jugendliche werden wegen Ruhestörung am Ludwigsfelder Baggersee angezeigt

Weil sie Alkohol tranken und Musik hörten, müssen die acht Jugendlichen Bußgeld zahlen.

Ein Anzeige wegen Ruhestörung handelten sich Jugendliche am Sonntagabend ein. Um 21.15 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine Beschwerde über Lärm am Ludwigsfelder Baggersee ein. Eine Polizeistreife traf dann sieben Jugendliche auf der Liegewiese an, die dort Musik hörten und Alkohol konsumierten.

Die Heranwachsenden im Alter von 18 bis 21 Jahren wurden wegen Alkoholkonsums in einer Grünanlage angezeigt und müssen aufgrund dessen auch mit einem Bußgeld rechnen. (az)





