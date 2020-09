vor 32 Min.

Jugendlicher in der Friedrichsau mit Revolver bedroht

In der Friedrichsau gab es zwei Schlägereien.

Die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm verläuft friedlich und fröhlich. Doch zur gleichen Zeit kommt es in der Friedrichsau zu Gewalt. Was dort geschah.

Die Veranstalter sind mit der Kulturnacht zufrieden, bei den Teilnehmern kam die Veranstaltung gut an. Nun hat auch die Ulmer Polizei Bilanz gezogen. Die Innenstadt sei gut besucht gewesen, es habe lediglich mehrere Ruhestörungen gegeben. Ein Betrunkener wurde in Gewahrsam genommen.

15 Bilder Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm Bild: Andreas Brücken

In der Friedrichsau gab es dagegen Ärger: Gegen 21.30 Uhr soll einem 17-Jährigen dort eine 20-köpfige Gruppe begegnet sein. Etwa drei bis vier Angehörige der Gruppe sollen ihn umgestoßen, geschlagen und mit einem Revolver bedroht haben. Mehrere hätten ihn gegen den Kopf getreten, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernt hätten.

Schlägereien in der Friedrichsau in Ulm

Gegen 22.30 Uhr schlugen Unbekannte auf zwei Jugendliche ein, wobei einer leichte Verletzungen erlitt. Die Verdächtigen flüchteten.

Gedichte auf dem Münsterplatz, Musik in der Hirschstraße: Trotz der Corona-Pandemie fand die Kulturnacht 2020 in Ulm und Neu-Ulm statt. Video: Veronika Lintner

Gegen 23.30 Uhr riefen Passanten die Polizei, weil eine Schlägerei bevorzustehen schien. Es stellte sich heraus, dass junge Männer in einen heftigen Streit über die Verteilung von Alkohol geraten waren. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen