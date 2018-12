vor 34 Min.

Jugendreferentin aus Senden verwirklicht den Traum von Afrika

Die Gemeinde- und Jugendreferentin Fanny Schwenk, 32, verlässt die Auferstehungskirche Senden, um in der namibischen Hauptstadt Windhoek in Afrika zu arbeiten.

Fanny Schwenk gibt ihre Stelle in der evangelischen Kirchengemeinde auf, um nach Namibia zu gehen. Dort wartet sogar eine Haushaltshilfe auf sie.

Von Angela Häusler

Palmen statt Tannenbäume, Zebras statt Kühe, Afrika statt Schwaben: Der Sendenerin Fanny Schwenk weht schon bald ein anderer Wind um die Nase. Die Jugendreferentin der evangelischen Kirchengemeinde zieht nach Windhoek in Namibia um, um sich dort der kirchlichen Jugendarbeit zu widmen.

Die junge Religionspädagogin, die seit eineinhalb Jahren als evangelische Gemeinde- und Jugendreferentin in Senden tätig ist, erzählt: „Ich habe eigentlich schon immer im Kopf gehabt, mal ins Ausland zu gehen.“ Bisher habe sich ein solcher Aufenthalt nicht ergeben, jetzt aber will sie die Gelegenheit nutzen. „Die Stellenausschreibung hat mich direkt angesprochen“, sagt die 32-Jährige über die Motivation, sich für einen Job in Namibia zu bewerben. Gleichwohl habe sie nie gedacht, dass wirklich etwas daraus wird.

Die Christuskirche ist das Wahrzeichen von Windhoek

Ausgeschrieben hatte die Stelle die Evangelisch-Lutherische Kirche in Namibia, die dort insgesamt 14 Gemeinden und ungefähr 5200 Mitglieder zählt. Diese leben über ein riesiges Gebiet von 825000 Quadratkilometern verteilt – mehr als doppelt so viel Fläche wie die Bundesrepublik hat. Die evangelische Kirchengemeinde in der 450000-Einwohner-Stadt Windhoek zählt 2200 Gläubige. Eines ihrer drei Gotteshäuser ist gleichzeitig das Wahrzeichen der namibischen Hauptstadt: die Christuskirche, Anziehungspunkt für viele Touristen, aber eben auch Gebetsstätte.

Mit eigenen Augen gesehen hat Fanny Schwenk bisher weder die Sehenswürdigkeiten Windhoeks noch die weitläufige Landschaft in der Umgebung. Doch das stört sie überhaupt nicht. „Afrika war schon immer mein Traum“, sagt die gebürtige Sächsin. So habe ihr schon in Jugendtagen der eigene Bruder vorhergesagt, dass sie eines Tages bestimmt „mit afrikanischen Kindern um einen Brunnen tanzen“ werde. Jetzt also könnte es tatsächlich soweit sein. Wie in Senden wird sie sich in Namibia mit Jugendgruppen und Konfirmanden befassen, Schulandachten gestalten und mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten.

Eine neue Sprache braucht Schwenk für den Wechsel nicht unbedingt zu lernen: Noch heute leben in der ehemaligen deutschen Kolonie im Südwesten des afrikanischen Kontinents etwa 20000 deutschsprachige Einwohner und Deutsch gehört zu den elf offiziellen Landessprachen des Vielvölkerstaats. In der Stadt werde sie mit Deutsch und Englisch gut durchkommen, glaubt Schwenk. Auf dem Land sprechen die Einwohner Afrikaans, da werde sie mit der Zeit sicher einiges aufschnappen. Die frohe Botschaft verkünden – das hat sie sich für den neuen Wirkungskreis vorgenommen. Ihr Vertrag läuft zunächst drei Jahre.

Auf die moderne Technik ist in Namibia nicht immer Verlass

Bei der Eingewöhnung in der neuen Lebenswelt kann ihr sicherlich der dortige Gemeindepastor Achim Gerber behilflich sein, der den Kulturschock aus eigener Erfahrung kennt: Aus dem fränkischen Ansbach zog er mit seiner Familie vor sieben Jahren nach Windhoek um. Ihn lernte Schwenk, ebenso wie den zuständigen Bischof Burgert Brand, beim Bewerbungsgespräch kennen, das in Wort und Bild übers Internet geführt wurde.

Auf die moderne Technik allerdings sei in Namibia nicht immer Verlass, das hat Schwenk bereits erfahren. Eine ungewohnte Erfahrung wird sie überdies im eigenen Haushalt machen: „Ich habe dort eine Haushaltshilfe, das würde mir hier nicht begegnen“, sagt sie schmunzelnd. Aufgeregt ist sie noch nicht. „Ich lasse es auf mich zukommen und will erstmal alles miterleben“, sagt Schwenk, die derzeit noch auf Visum und Arbeitserlaubnis wartet. Und sich in den nächsten Wochen noch von ihrer Familie im Erzgebirge verabschieden zu können, bevor es dann los geht – mit Badelatschen im Gepäck. Denn jetzt, im afrikanischen Sommer, wird es in Windhoek tagsüber 30 bis 40 Grad warm. Die Weihnachtstage wird die 32-Jährige aber noch nicht am Swimmingpool genießen können, denn die Abreise ist erst für Januar geplant.

Die offizielle Verabschiedung der Jugendreferentin findet am Sonntag, 23. Dezember, um 10 Uhr in der Sendener Auferstehungskirche statt. Mit dabei ist der Neu-Ulmer Dekan Jürgen Pommer. Schwenks Stelle wird nun übrigens neu ausgeschrieben. Wiederbesetzt wird sie voraussichtlich im September.

