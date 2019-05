09:00 Uhr

Jugendstück im Theater Ulm: Vom Lieben und Labern

Die Schüler in „Das Tierreich“ haben gerne Spaß – und werfen gerne mit Worthülsen um sich.

13 Jugendliche spielen im Podium das Stück „Das Tierreich“, welches die Orientierungslosigkeit nicht nur junger Leute gelungen aufs Korn nimmt. Ein Detail ist aber ärgerlich.

Von Dagmar Hub

Wer hinter die Kulissen des amüsanten Spiels blickt, entdeckt in „Das Tierreich“ Bedrückendes: Martin Borowski inszenierte für die Bürgerbühne Schauspiel 14-20 im Podium des Theaters Ulm das mit dem Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin ausgezeichnete Stück des Autorenduos Jakob Nolte und Michel Decar. Im Gegensatz zu anderen Inszenierungen verfremdet und überzeichnet Borowski bewusst nicht ins Groteske. Er lässt seine jungen Akteure sich zwar anfangs aus Tierbewegungen zu Menschen aufrichten; dann aber beginnt ein Spiel mit der Banalität oberflächlicher Egozentrik und einer vermeintlichen demokratischen Vorbildhaltung, die bereits die andere Meinung eines Mitschülers nicht aushält.

Borowski kürzt den Text und reduziert die ursprünglich 21 Schülerrollen des Stückes auf die Zahl seiner Schauspieler, 13 nämlich. Diese 13 Schülerinnen und Schüler des Hindenburg-Gymnasiums im fiktiven Bad Mersdorf haben Sommerferien und sind nicht wie ihre abwesenden Klassenkameraden in Kroatien, Skandinavien oder der Türkei. Ferien, aber nicht ohne dass die Umbenennungs-AG der Schule (Hindenburg geht gar nicht!) ganz basisdemokratisch – und vergeblich – nach einem neuen Namen für die Schule weitersucht und dabei eine erschreckende Geschichtsvergessenheit offenbart, denn für den Terroristen Andreas Baader als Schul-Namenspatron gibt es mehr Stimmen als für NS-Widerstandskämpfer Christoph Probst. Aber immerhin weniger als für Albrecht Dürer.

Die einen machen Ferienarbeit, die andere probieren lesbische Liebe aus

Die Schauspieler verkörpern typische Charaktere, wie sie sich wohl fast in jeder Klasse finden und fanden. Da sind der dominante, aber von den Mädchen angebetete Schläger Vincent (Jonathan Süßmuth) und das Opfer Niko (Julius von Winning), da sind die miesen Zwillinge (Lena Becker und Amelie Schulz), die ihre Ähnlichkeit zu bösen Spielchen nutzen. Da sind die Band-Sängerin Vanessa (Lisa-Marie Loibl), die die Jungs um den Finger wickelt, und Svenja (Urszula Uzdowska), die immer wieder des Raubes eines Chinchillas falsch beschuldigte Tochter wohlhabender Eltern. Heiner und Marko (Manuel Becker und Ben Lenter) machen Ferienarbeit im Getränkemarkt, während die TV-konsumsüchtige Nele und ihre Banknachbarin Miri (Annika Paul und Sara Hockenmaier) ein bisschen lesbische Liebe ausprobieren.

Baggersee, Alkohol und Gras rauchen, Hass auf die Eltern, Sex mit oder ohne Romantik und gewichtige Worthülsen wie „Palästina“ – „komplex“ – und „Liebe“ als Antwort „also jetzt für Palästina“, die politisches Engagement und Interesse vorgaukeln und über fehlendes Wissen und über Orientierungslosigkeit hinwegtäuschen sollen, füllen die Tage.

Dazugehören wollen und ausgrenzen. Chronische Unlust auf Verantwortung trifft auf Spaßkultur, authentisch dargestellt. In die hinein fällt ein Leopard-II-Panzer. Vom Himmel aus einem Transportflugzeug auf die leere Schule. Kaputt sind Panzer und Schule. Ob sich durch das dramatische Geschehen, das zum Glück niemand das Leben kostete, etwas ändert? Ob die Schule jetzt noch einen neuen Namen braucht, und ob eine große Benefiz-Party zum Wiederaufbau zu organisieren ist?

Das Ende des Stückes ist überraschend. Oder doch eigentlich nicht, und gerade das geht unter die Haut. Schade ist nur, dass das Berliner Autorenduo Nolte und Decar im Stück die Behauptung in die Welt setzt, es gebe im Gegensatz zu etwa 200 nach den Geschwistern Scholl benannten Schulen keine, die den Namen Christoph Probsts trägt. Von denen gibt es zwar tatsächlich wesentlich weniger, doch ist die Behauptung gerade in Ulm, wo die Christoph-Probst-Realschule in Neu-Ulm und damit nur auf der anderen Donauseite steht, ärgerlich.

Die nächsten Aufführungen sind am 9., 11., 17., 18. und 25. April. Das Stück ist empfohlen ab 14 Jahren. Karten gibt es an der Theaterkasse, Telefon 0731/1614444, E-Mail theaterkasse@ulm.de, im Service-Center Neue Mitte, online auf theater.ulm.de oder an der Abendkasse.

