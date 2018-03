05:55 Uhr

Juka Eintracht 98 feiert fulminant

Die vereinsübergreifenden Jugendkapelle Juka Eintracht 98 legt in Pfaffenhofen einen großen Auftritt hin.

Von Roland Furthmair

So spielt das Leben: Unter diesem Motto hat die Jugendkapelle Juka Eintracht 98 bei ihrem großen Konzert zum 20. Geburtstag, im voll besetzten Martinushaus in Pfaffenhofen, ihr Publikum unterhalten. Es war ein gelungener Auftakt für ein Festjahr, in dem die Kapelle an ihren Ursprung im Jahr 1998 mit gerade mal 18 Jugendlichen aus den Musikkapellen Pfaffenhofen und Holzheim erinnert. Ein Gründungsmitglied ist heute noch Dirigent: der „langjährige Jungmusiker“ Josef Pietschmann.

Noch bevor die aus 45 Jungmusikern bestehende, vereinsübergreifende Kapelle ihren Auftritt hatte, war es den beiden jüngsten Gruppen vorbehalten, ihren Leistungsstand teilweise zum ersten Mal vor so großer Kulisse zu präsentieren. Unter der Leitung von Markus Pietsch-mann erhielten die „Musikknirpse“ für bekannte Ohrwürmer wie „Aura Lee“ und „When the Saints ...“ reichlich Beifall.

Juka Eintracht 98 bekommt viel Lob

In größerer Besetzung überraschten danach die „Musikflöhe“ mit ihrer Dirigentin Franziska Schweigart: Ob klassische Ouvertüre, eine Schlagzeug-Soloeinlage von Fabian Schmidt beim „Driving-Test“, „Pirates of the Caribbean“ oder ein Zugabe-Marsch vor der Pause – auch diese gelungenen Beiträge wurden mit reichlich Applaus belohnt.

In ihren Grußworten waren sich Pfaffenhofens Bürgermeister Josef Walz, der Neu-Ulmer Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds Rainer Lohner sowie Dirigent Josef Pietschmann unisono einig: „Diese vereinsübergreifende Jugendkapelle hat viele Talente entdeckt und gefördert, das Engagement der Verantwortlichen, die viel Zeit investierten, hat sich gelohnt und zeigt sich in der herausragenden Leistung unseres Orchesters“.

Jugendkapelle überzeugt bis zum Schluss

Dann kam der Auftritt der Juka Eintracht 98: Die 45 motivierten Jungmusiker aus den Musikkapellen Pfaffenhofen, Holzheim, Kadeltshofen, Steinheim und Beuren präsentierten sich unter der Leitung von Josef Pietschmann schon mit dem festlich-fulminanten Marsch „Opening“ von Ernst Hoffmann klangvoll, ließen mal die Posaunen als Fanfaren erschallen, um dann mit getragener Melodie und Harmonie Orchesterklängen von hohem Anspruch gerecht zu werden. Wie abwechslungsvoll Blasmusik sein kann, zeigte sich bei den folgenden Stücken wie „Stockholm Waterfestival“ oder „Golden Hits von Herb Alpert“ deutlich. Dass auch junge Musikbegeisterte an einem Oldtimer aus dem Notenschrank ihren Spaß haben, wurde beim „Leuchtfeuer“ von Kurt Gäble deutlich.

Nicht nur für die Solisten Markus Braun, Felix Pietschmann und Markus Eittinger dürfte das Trompetensolo bei „Bugler’s Holiday“ zum Höhepunkt des Konzerts gezählt haben. Das Finale mit „Rock it!“ plus „Begeisterungszugabe“ war ein weiterer Glanzpunkt zum Auftakt des Festjahres für die Juka.