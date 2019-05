02.05.2019

Junge Autoren auf der Spur von Kleidung und Ausbeutung

Ein Abend im Ulmer Fair-Trade-Modeladen „Fischerins Kleid“ bietet einen Mix aus heiteren und ernsten Texten

2012 brach in Bangladesch die Rana-Plaza-Fabrik zusammen und begrub unter sich mehr als 1000 Textilarbeiter – die zu Hungerlöhnen Kleidung für Weltmarken wie Boss oder Primark und Benetton fertigten. Man fand die Etiketten dieser Firmen in den Trümmern. Im Andenken an diese Katastrophe entstand die „Fashion Revolution Week“, die sich mit Aktionen zugleich gegen die Ausbeutung und Fahrlässigkeit in ähnlichen Betrieben weltweit einsetzt.

Zur diesjährigen Fashion Revolution Week machten der Ulmer Fair-Trade-Modeladen „Fischerins Kleid“ und die „Literaturwoche Donau“ gemeinsame Sache und luden die Autorin und Schauspielerin Sibylle Schleicher ein, unter dem Titel „Unvergessen“ einen Abend zum Thema Kleidung und eben Arbeitsbedingungen in der Modebranche zu gestalten. Das Ergebnis lockte 40 Gäste an, die einen fesselnden Mix aus heiteren und ernsten Texten erlebten.

An Sibylle Schleichers Seite: Die Autorinnen Theresa Komprecht und Sarah Scheerer sowie der Autor Maximilian Stuka, die mit eigenen Texten eine junge Sicht der Dinge hinzufügten. So etwa Theresa Komprechts Geschichte eines alten Mantels, der ein ganzes Menschenleben begleitet oder die kritikvolle Allegorie „Monster“, in der Maximilian Stuka geistreich den Zusammenbruch von Ausbeuterbetrieben beleuchtet.

Der Abend stellte sich als ausgewogene, nachdenklich machende und in der Summe höchst gelungene Mischung aus historischen und aktuellen Texten dar, ergänzt um die Verlesung der allgemeinen Menschenrechte. Das erntete großen Applaus. Musikalisch begleitet wurde der Theaterabend von Ferdinand Schlichtig an der E-Gitarre. (az)

Themen Folgen