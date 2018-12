13:00 Uhr

Junge Frau wird beim Glacis-Park in Neu-Ulm sexuell belästigt

In Neu-Ulm in der Nähe des Glacis-Parks ist eine junge Frau bedrängt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Auf der Brücke über die Ringstraße in Neu-Ulm ist eine junge Frau in der Nacht zum Dienstag sexuell bedrängt worden. Sie konnte den Angreifer in die Flucht schlagen.

Nach Angaben der Polizei ging die 20-Jährige vom Neu-Ulmer Busbahnhof durch den Glacis-Park in Richtung der Fußgängerbrücke. Als sie den Steg über der Ringstraße überquerte, wurde sie von einem Mann verfolgt. Der Unbekannte fasste ihr in den Schritt und ans Gesäß. Die Frau schrie, worauf der Angreifer in Richtung Glacis-Park floh.

Der Täter wird als etwa 1,65 Meter groß und 30 Jahre alt beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jacke und dunkelblauer Jeans bekleidet. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wem fiel die Person auf? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/80 13-0 entgegengenommen. (az)

