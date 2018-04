vor 19 Min.

Junge Künstler freuen sich auf ihren großen Auftritt

Das neue „Spectaculum“-Stück feiert bald Premiere. Spielleiter Thomas Boxhammer hat es selbst geschrieben.

Von Ursula Katharina Balken

Die Stimme von Thomas Boxhammer schallt durch die Aula der Grundschule Illerberg: „Jetzt alle auf ihren Platz, bitte!“ Mädchen und Buben wuseln flink durcheinander, bis jeder den richtigen Ort gefunden hat. Nur noch knapp zwei Wochen sind es bis zur Premiere von „Das magische Licht“ – einem Märchen, das am Samstag, 7. April, 15 Uhr, im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen Premiere hat.

Die Geschichte stammt aus der Feder von Boxhammer, Spielleiter der Jugendbühne „Spectaculum“. Nach Monaten des Probens geht es jetzt an den Feinschliff. Es ist die 15. Produktion des Ensembles und die dritte Geschichte, die Boxhammer selbst geschrieben hat.

Kinder üben, auf der Bühne zu stehen

In einem Gespräch gibt der Regisseur Einblicke in die Theaterarbeit. Er selbst sei ein leidenschaftlicher „Bühnenmensch“, der sich aber nicht in den Mittelpunkt stellt. „Die Arbeit mit Kindern, die sich für das Spielen begeistern, macht ungemein viel Freude.“ Vorbereitet werde die Theaterarbeit von Mai bis November: In dieser Zeit werde das „Auf-der-Bühne-Stehen“ geübt. „Und dann begeben wir uns gemeinsam auf die Stückauswahl.“ Einfach sei dies nicht, denn Boxhammer will, dass jeder der jungen Darsteller auch auf der Bühne stehen kann, „denn das ist die größte Motivation“. Ist ein Stück gefunden, schreibe er den Text.

In diesem Jahr spielt das Stück „Das magische Licht“ in einem fernen Land, in dem es geheimnisvolle Feen und sprechende Schildkröten gibt. Zwei Kinder wollen ihrem plötzlich erkrankten Großvater helfen und begeben sich auf eine wahrhaft märchenhafte Reise. Denn sie suchen das magische Licht. Ob sie es finden? Das wird an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten.

Was den Aufführungen von „Spectaculum“ immer einen besonderen Reiz verleiht, sind Tänze und Lieder. Die Schauspieler haben ihren Text bereits bekommen und lernen fleißig. Die von Boxhammer geformten Liedtexte werden an den Komponisten weitergeleitet. Da hat sich Fabian Weisenberger schon viel Lob geholt, seine Songs sind eingängig, leicht zu lernen und machen Stimmung im Publikum.

Erst werden die Lieder geprobt, dann die Tänze

Von November an wird dann zweimal in der Woche geprobt. Nach acht Wochen ist das meiste geschafft. Während der Weihnachtsferien werden in den Werkräumen einer Schule die Requisiten und Kulissen gebastelt. „Alles, was man auf der Bühne später sieht, ist von den Schauspielern selbst gebaut.“ Dann studieren die Darsteller die Lieder ein. Die Wochenenden werden dazu genutzt, um die Choreografien festzulegen und an der Umsetzung zu arbeiten. Während der Faschingszeit werden die Tänze in das Stück integriert. „Dann ist es an der Zeit, das Stück mit allem, was dazugehört, zu proben.“ Die Lieder werden übrigens auf CDs eingespielt.

„Am Ostermontag ziehen wir dann mit Sack und Pack ins Kulturzentrum ein. Dann wird die Bühne aufgebaut, es folgen Proben mit der Technik“, erklärt Boxhammer. Klar, dass das Stück nach so viel Vorbereitung öfter als nur ein Mal aufgeführt wird. Dreimal ist das Kulturzentrum durch Schulen belegt, für die es eigens Aufführungen gibt.

Spieltermine sind Samstag, 7. April, 15 Uhr (Premiere), Donnerstag, 12. April, 16 Uhr, Freitag, 13. April, 16 Uhr, Samstag, 14. April, 15 Uhr, Sonntag, 15. April, 15 Uhr, Samstag, 21. April, 15 Uhr, und Sonntag, 22. April, 15 Uhr. Karten gibt es ab sofort in der Schuhwerkstatt Trips, Bahnhofstraße 3, in Vöhringen.

