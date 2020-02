vor 38 Min.

Junge Männer bedrohen Kneipengäste

Später wirft einer einen Stein gegen die Scheibe der Polizeidienststelle

In der Nacht zum Mittwoch ist es in einer Kneipe in der Maximilianstraße zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, betraten ein 19- und ein 20-Jähriger die Kneipe und forderten drei männliche Gäste auf, nach draußen zu kommen, um „etwas zu klären“. Da sich die Kneipengäste bedroht fühlten, riefen sie die Polizei. Daraufhin flüchteten die beiden aggressiven Männer. Dabei beschädigten sie sechs Autos, die in der Maximilianstraße geparkt waren. Die genaue Schadenshöhe muss der Polizei zufolge noch ermittelt werden.

Der 20-Jährige fuhr dann auf seiner Flucht mit dem Fahrrad einer Polizeistreife entgegen, die gerade zum Einsatzort unterwegs war. Als er den Polizeiwagen bemerkte, kreuzte der junge Mann plötzlich die Fahrtstrecke des Dienstfahrzeuges. Hierbei kam es nach Polizeiangaben zu einer kleinen Streifkollision zwischen dem 20-jährigen Radfahrer und der Front des Dienstfahrzeuges. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der 20-Jährige zu Fuß weiter, konnte aber nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Beim ihm wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, da er nach Alkohol roch. Der Test ergab einen Wert von über ein Promille. Dem 20-Jährigen wurde deshalb Blut abgenommen. Bei der nachträglichen Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass sich der 20-Jährige beim Zusammenstoß nicht verletzt hatte. Am Fahrrad und am Dienstfahrzeug entstanden leichte Lackschäden.

Der 19-jährige Begleiter des Mannes wurde ebenfalls noch in der Maximilianstraße angetroffen. Auch er wurde zunächst zur Dienststelle gebracht. Nach der Entlassung randalierte der 19-Jährige dort weiter und warf einen Stein auf eine Scheibe der Polizeidienststelle. Die Scheibe wurde dabei beschädigt, es entstand ein Schaden von 300 Euro. Der 19-Jährige wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Während des Aufenthaltes auf der Dienststelle beleidigte der 19-Jährige die Polizeibeamten vor Ort mehrmals.

Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen und Unfallflucht. Der 19-Jährige muss sich wegen mehrerer Sachbeschädigungen und Beleidigung verantworten. (az)

