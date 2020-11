vor 21 Min.

Junge Männer fahren mit gestohlenem Bagger auf Feldweg herum

Einen Bagger haben zwei junge Männer von einer Baustelle in Neu-Ulm gestohlen. Als sie damit auf einem Feldweg herumfuhren, wurden sie erwischt.

Laut Polizei hatten die beiden 17 und 19 Jahre alten Männer den Bagger an einer Baustelle an der B10 entwendet. Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr waren sie mit dem Gefährt auf einem Feldweg in der Nähe von Finningen unterwegs. Einem Zeugen kam das verdächtig vor. Er verfolgte die jungen Männer und konnte noch beobachten, wie sie mit einer „Ape“ flohen.

Die Neu-Ulmer Polizei findet bei der Durchsuchung der jungen Männer eine Gaspistole und eine Softair-Waffe

Dieses dreirädrige Kleinkraftrad wurde wenig später im Rahmen der Fahndung mit den beiden Tatverdächtigen aufgefunden. Trotz oder gerade wegen der nicht unerheblichen kriminellen Energie hätten die beiden pflichtschuldig ihren Mund-Nasen-Schutz getragen, schreibt die Polizei. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten eine Gaspistole und eine Softair-Waffe sowie ein Einhandmesser sicher. Laut Aussage der beiden sei der Bagger unversperrt gewesen. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Die beiden jungen Männer müssen sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten, wurden nach den polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt. (az)

