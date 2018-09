vor 35 Min.

Junge Musiker bieten Blasmusik vom Feinsten

Zum Abschluss des Brass-Band-Camps in Neu-Ulm begeistern junge Musiker im Edwin-Scharff-Haus das Publikum. Leider bleiben viele Plätze leer.

Von Wilhelm Schmid

Zum zweiten Mal in diesem Jahr war das Edwin-Scharff-Haus Schauplatz eines besonderen Blasmusik-Ereignisses. Und wie beim „IB-Kongress“ im Januar musste man auch beim Abschlusskonzert des „Brass-Band-Camps“ feststellen, dass die lokale Blasmusikszene solche hochkarätigen Events bislang leider großenteils zu ignorieren scheint – denn der große Saal hätte gut und gerne doppelt so viele Besucher verdient gehabt. Aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, denn die „Bayerische Brass-Band-Akademie“, kurz „3BA“ genannt, wird gewiss gerne wieder kommen, da die äußeren Voraussetzungen ideal sind. Nach einer Probenwoche in Violau präsentierten die Jüngsten ihr Können als „3BA Youth Band“, und die nächsthöhere Altersklasse trat als „3BA Academy“ auf. Darüber gibt es noch die „Concert Band“ und bald soll noch eine „Experience Band“ eröffnet werden. Alle haben eines gemeinsam: Hier wird Brass-Band-Musik auf Spitzenniveau geradezu zelebriert, was durch eine große Reihe nationaler und internationaler Erfolge bis zur Vizeweltmeisterschaft belegt ist.

Die Brass Bands als eigenständige Musikrichtung – „nur“ mit Blechblasinstrumenten und Schlagwerk – entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im englischen Bergarbeitermilieu als Ausgleich für die schwere Arbeit, und bis heute ist sie dort zuhause. Dass sie aber inzwischen längst auch hierzulande höchst erfolgreich ist, bewies dieses Konzert. Mit dem „Floral Dance“ und der „Glasgow Overture“ eröffnete die „Youth Band“ ihren Auftritt, und Dirigentin Birgit Trinkl demonstrierte bereits hier erfolgreich, dass die hohen Anforderungen sowohl eines Arrangements als auch einer Originalkomposition für Brassbesetzung hervorragend gemeistert werden. Sebastian Schwarz übernahm das Pult für eine ebenso gelungene Darbietung der „Musical Hits for Kids“ und des bekannten Chorals „Abide with me“, und der Elton-John-Titel „Circle of Life“ als Zugabe war Dank für begeisterten Applaus, den sich die jungen Leute nach sämtlichen Werken redlich verdient hatten.

Gastdirigent Tim de Maeseneer als international renommierter Experte leitete nach der Pause die „Academy Band“ beim „Prelude on Lavenham“ und „A Bandsman’s Challenge“. Wobei Letzteres davon zeugte, dass die „Academy“, wie in der ebenso informativen wie engagierten Moderation deutlich wurde, damit einen „neuen Level“ erreicht hat. Damit besteht die Aussicht, dass auch die künftigen Wettbewerbe mit schönen Erfolgsaussichten angegangen werden dürfen. Benjamin Markl als vierter Dirigent des Abends bestätigte dies mit der Oliver-Waespi-Komposition „Fanfare and Funk“, die das Publikum mitriss. Nun sind eine ganze Reihe von Auftritten geplant, die in ganz Europa aufhorchen lassen werden. Denn die technischen und interpretatorischen Fähigkeiten, sowohl der „Youth“- als auch der „Academy“-Band, sind – wie hier demonstriert wurde – so hoch entwickelt, dass sich die jungen Leute guten Gewissens jedem Vergleich stellen dürfen. Ihr Engagement in der Probenarbeit und das daraus resultierende Können geben Anlass zu dieser Feststellung.

Der „Balkan Dance“, von Tim de Maeseneer als Zugabe geleitet, setzte so einen glänzenden Schlusspunkt unter ein Konzert, dessen Neuauflage man künftig gerne wieder einmal hier erleben möchte. Der Brass-Band-Szene im Allgemeinen und der „3BA“ im Besonderen ist zu wünschen, dass durch neue Querverbindungen zur traditionellen Blasmusiklandschaft, die ja hierzulande wirklich großartig ausgeprägt ist, neue Resonanz und gegenseitige Befruchtung stattfinden.

