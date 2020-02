vor 20 Min.

Junge Musiker erspielen ausgezeichnete Ergebnisse bei "Jugend musiziert"

Das Interesse am Wettbewerb hat etwas nachgelassen – trotzdem zeigt „Jugend musiziert“ wieder einmal, wie viel Talent in der Region steckt.

Von Dagmar Hub

Glückliche Gesichter an der Musikschule Neu-Ulm: Die 57. Auflage des beliebten „Jugend musiziert“-Wettbewerbs brachte am Wochenende hervorragende Ergebnisse – insgesamt und im Besonderen auch für junge Musiker aus dem Landkreis. „Es war ein durchweg erfreulicher Wettbewerb auf hohem Niveau“, kommentiert die stellvertretende Musikschulleiterin Elisabeth Herfurth. Mehrfach wurde in Neu-Ulm die Höchstpunktzahl von 25 vergeben, darunter für den Pianisten Cornelius Binder und für David Eberenz, der sich an zwei Instrumenten – Klavier und Posaune – für die nächste Wettbewerbsrunde auf Landesebene qualifizierte.

"Jugend musiziert" ist nicht mehr so groß wie noch vor einigen Jahren

Auch Musikschulleiter Matthias Haacke zeigte sich bereits am Sonntag äußerst erfreut. Freilich, „Jugend musiziert“ ist heute „kleiner“ als noch vor zwei Jahrzehnten. Die Zeiten, in denen der Wettbewerb bereits am Freitagnachmittag begann und in denen man auf Schulen in Neu-Ulm als Räumlichkeiten für die Vorspiele ausweichen musste, scheinen vorbei. Die Teilnehmerzahlen sinken – in Neu-Ulm wie anderswo. Diesmal genügten für die Wettbewerbsvorspiele zwei Räume der Musikschule an zwei Tagen – was auch daran liegt, dass neben den stark besetzten Klavierwertungen auch Ensemble-Wertungen auf dem Programm standen, und in diesem Bereich sind die Teilnehmerzahlen generell niedriger. Dafür ist das Niveau hoch: Wer teilnimmt, scheint neben Talent auch viel Fleiß und ein ernsthaftes Interesse zu besitzen, sich mit Musik intensiv zu beschäftigen.

Bei "Jugend musiziert" zählt auch die Begeisterung und das Potenzial

Wobei es durchaus auch pädagogische Wertungen gebe, sagt Haacke: Bei den jüngeren Teilnehmern, die noch nicht zu überregionalen Wettbewerben weitergeleitet werden können, stehe auch der Faktor Motivation im Fokus. „Es gibt Kinder, deren Spiel ist nicht ‘perfekt’, aber sie strahlen so viel Begeisterung aus und haben ausdauernd geübt, die verdienen Anerkennung.“ Und natürlich seien da Überflieger, sagt Haacke, deren Niveau eigentlich nicht mit der Maximalpunktzahl bewertet werden könnte, weil es noch darüber liegt. „Gerade auch diese Überflieger brauchen Förderung“, sagt Haacke. Gegen aktuelle Stimmen, die den Wettbewerb als zu elitär kritisieren und Breitenförderung für Kinder auf niedrigerem Niveau fordern, wehrt sich der Musikschulleiter: „Im Regionalbereich passiert das doch schon seit langer Zeit.“

Die folgenden Jungmusiker dürfen nun zum Landeswettbewerb von "Jugend musiziert" nach Regensburg fahren:

Klavier: Cornelius Binder, Xana-Denise Vieira dos Santos, David Eberenz, Alexander Literski, Angelina Wilhelm, Alisa Wilhelm und Lydia Knausenberger (alle aus Neu-Ulm) erspielten sich eine Weiterleitung. Erste Preise – weil die Teilnehmer zu jung sind oder die Punktezahl nicht ganz dafür reichte – gab es für Mia Lüke, Lope Nieto Prada, Anna Ruckgaber, Alexander Suleder, Balthasar Beichele, Jiani Ji (alle Neu-Ulm), für Anastasia Gaba-Dovi aus Senden und für Emily Hinsche aus Thalfingen.

Harfe: Hier gab es eine Weiterleitung für Isabel Marie Eberhardt (Neu-Ulm, 25 Punkte); sie nahm in Augsburg am Wettbewerb teil.

Streicher-Ensembles: Die Jury leitete die Geschwister Julius und Constanze Binder (Neu-Ulm) sowie das Ensemble Mia Günther, Ceyda My-Linh Erfidan, Milla-Helene Ebner und Sophie Lux zum Landeswettbewerb weiter. Das Duo Kiran Walter und Sophia Schoeps sowie das Ensemble Viktoria Aurelia Höck, Maria Burger und Rebekka Engel sind ebenfalls Erstpreisträger, aber zu jung für eine Weiterleitung.

Holzbläser: Das Ensemble Lena Marie Mack, Sonja Sager und Juri Schmidt darf zum Landeswettbewerb fahren.

Blechbläser: Hier schafften sogar alle vier Ensembles aus Neu-Ulm und Senden den Einzug in die nächste Runde: Anne Abel und Nora Weisz (Eufonium), Philipp Goblirsch, Leni Reuter, Maximilian Müller und David Eberenz (Posaune), Sara Rüd und Christoph Benz (Tenorhorn) und Larissa und Florian Frank (Tuba und Horn).

Einen ersten Preis erhielten auch der Neu-Ulmer Klavierbegleiter Julius Steck und in der Sparte Gesang Charlotte Trollmann (Elchingen).

Konzert: Das Preisträgerkonzert des Regionalentscheids findet am 23. Februar um 11 Uhr im Edwin-Scharff-Haus statt.

Lesen Sie auch: Der Kulturpreis der "Stiftung Neu-Ulm" sucht junge Musiktalente

Ein Wettbewerb für Designer: Eine Chance für Gestalter: Das HfG-Archiv Ulm vergibt erneut ein Stipendium

Premiere am Theater Ulm: Wenn schweigsame Männer zu tanzen beginnen: Premiere am Theater Ulm

Themen folgen