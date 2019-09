00:34 Uhr

Junge Musiker spielen groß auf

Bach und Schnittke bei Festival „Ponte“

Von Florian L. Arnold

Eine Woche lang bot das Kammermusikfestival „Ponte“, das Janis Pfeifer, David Aschoff und Nina Cromm ins Leben gerufen haben, Klassik an ungewöhnlichen Orten in Ulm. Da gab es Klassik im Kaffeehaus und in der Skatehalle. Es gab viel Neues zu entdecken, und allein wegen der unkomplizierten Atmosphäre der Konzerte verlangt das Festival junger Musiker für junges Publikum nach Fortsetzung. Wer die fabelhafte Interpretation von Alfred Schnittkes erstem „Concerto Grosso“ durch das Festivalensemble zusammen mit ausgesuchten Solisten in der Martin-Luther-Kirche miterlebte, erkannte zudem, wie weit der Horizont von „Ponte“ aufgespannt ist.

Denn vor Schnittke hatten die Macher das fünfte „Brandenburgische Konzert“ von Johann Sebastian Bach gesetzt und damit den maximal möglichen Kontrast: Hier die beinah „swingende“ Musik der Musiklegende des Barock. Das Ensemble mit Matteo Weber am Flügel sowie Adrian Kratzert (Violine) und Timur Osmanov (Flöte) nahm das fünfte Konzert mit beinah halsbrecherischem Tempo – und wo man sich stellenweise etwas mehr Tiefe gewünscht hätte, glänzten die Musiker mit federnden Tempi und höchster Dynamik.

Das eigentliche Ereignis des Abends war aber das keinesfalls einfach zu konsumierende „Concerto Grosso“ von Schnittke, mit Janis Pfeifer an Piano und Cembalo sowie Alexander Won-Ho Kim und Dorothea Stepp an den Violinen. Schnittkes halbstündiges Werk für zwei Violinen, Klavier (im Wechsel mit Cembalo) und Streichorchester entstand 1977 und zeigt, wie gewitzt der Komponist mit Zitaten aus der Klassik spielt, die er gegen manchmal harsche reibende Klänge und dissonant sich auftürmende Klangcluster setzt. Wo sich ein zersprengter Tango oder ein sich selbst demontierender Walzer in die von Schmerz und Trauer geprägte Musik drängen, kommt einem Maurice Ravel in den Sinn, der (viel früher) seinen „Valse“ als Abgesang auf eine verlorene Epoche verstand. Und so erklang das „Concerto Grosso“ mit herausragender Dynamik und feinem Detailreichtum als Abgesang auf die Welt der Melodien – und auch als Epitaph auf die Musik als freie Kunst, denn der deutsch-russische Komponist hatte in der Sowjetunion zeitlebens unter Drangsalierung und Zensur zu leiden.

Nach dem Abschluss der ersten Auflage von „Ponte“ zeigten sich die Macher im Großen und Ganzen zufrieden, wenn man sich auch etwas mehr Publikum gewünscht hätte: „Wir waren überrascht über die Menge an guten Rückmeldungen und an Zuspruch“, so Co-Organisator David Aschoff. Die Mitwirkenden – vom Studenten bis zum Hochschuldozenten – hätten sich in Sachen Qualität sich als „Glücksgriff“ erwiesen. „Auf diesem hohen Niveau wollen wir weitermachen“, sagt Aschoff. Neben dem für 2020 fest geplanten zweiten „Ponte“-Festival soll es im Februar ein Konzert im Stadthaus geben – als Auftakt zu einer Konzertreihe, die alle 32 Klaviersonaten von Beethoven vorstellen wird. (flx)

