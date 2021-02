vor 48 Min.

Jungen entführt und missbraucht: So kam die Polizei dem Täter auf die Spur

Plus Fast 15 Jahre nach der Entführung zweier Buben in Ulm und Heidenheim wird ein Tatverdächtiger angeklagt. Wie kam ihm die Polizei nach so langer Zeit auf die Spur?

Von Michael Ruddigkeit

Ein heute 36 Jahre alter Mann soll in den Jahren 2006 und 2007 zwei Buben in Ulm und Heidenheim entführt und sexuell missbraucht haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat er die Taten gestanden. Inzwischen wurde er wegen erpresserischen Menschenraubs und besonders schwerer Vergewaltigung angeklagt. Doch wie kam die Polizei dem Mann nach so langer Zeit auf die Spur?

Verbrechen wurden in Ulm und Heidenheim begangen

Die erste der beiden Taten wurde am späten Abend des 11. November 2006 begangen. Der Angeschuldigte stieß laut Anklage einen damals 13 Jahre alten Jungen im Ulmer Stadtteil Lehr in sein Auto und fuhr zu einem abgelegenen Feldweg bei Jungingen. Dort fesselte und missbrauchte er das Kind. Auf einem Waldparkplatz bei Holzkirch im Alb-Donau-Kreis ließ er den Jungen gegen Mitternacht aussteigen. Der 13-Jährige sah, dass in einem Haus noch Licht brannte und vertraute sich den Bewohnern an, die die Polizei riefen.

Das zweite Verbrechen spielte sich nach ähnlichem Muster ab. Am 18. Dezember 2007 soll der Angeschuldigte in Heidenheim einen zwölf Jahre alten Jungen spätabends in sein Auto gezwungen und entführt haben. Er brachte den Buben zu einem abgelegenen Parkplatz, fesselte und missbrauchte ihn.

Der Täter gerät früh ins Visier der Ulmer Polizei

Der heute 36 Jahre alte Angeschuldigte geriet bereits damals ins Visier der Ermittler. Denn die Entführungsopfer konnten das Auto und Teile des Nummernschilds beschreiben. Daher wurde eine Reihe von Männern befragt, die ein Auto mit "GP"-Kennzeichen fuhren, also aus dem Landkreis Göppingen kamen. Unter ihnen auch der Angeschuldigte. Doch bei keinem der Überprüften habe sich damals ein dringender Tatverdacht ergeben, so Michael Bischofberger, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ulm. Ein Grund dafür: Die Täterbeschreibung passte nicht. Der Junge aus Lehr hatte seinen Peiniger als "35 bis 40 Jahre alt" beschrieben. In Wirklichkeit war der Mann damals erst 21. Dass Kinder das Alter von Erwachsenen nicht richtig einschätzen können, sei nichts Ungewöhnliches, sagte Bischofberger. Aber für die Ermittler ergab sich damals keine heiße Spur.

Kripo beschlagnahmt Kinderpornos und findet Hinweise auf Fetisch

Die Fälle blieben ungelöst und wanderten zu den Akten. Bis vor zweieinhalb Jahren. Der Angeschuldigte geriet unter Kinderporno-Verdacht. Es gab eine Hausdurchsuchung im Landkreis Göppingen. Die Polizisten fanden illegale Bilder und Videos und beschlagnahmten mehrere Datenträger. Die Auswertung dauerte einige Monate. Eine Ermittlerin der Kripo habe dabei Hinweise auf einen sexuellen Fetisch festgestellt, der auch bei den Straftaten von 2006 und 2007 eine Rolle gespielt habe, sagte Bischofberger, ohne näher ins Detail zu gehen.

Die Fälle werden auch bei "Aktenzeichen XY . . . ungelöst" gezeigt

Bei Durchsicht des Browserverlaufs auf dem Computer des Angeschuldigten entdeckten die Beamten außerdem, dass er sich auffällig für die Folge der Fernsehsendung " Aktenzeichen XY. . . ungelöst" interessierte, in der es um die Entführung der Buben in Ulm und Heidenheim ging, und zwar lange nach der Ausstrahlung. Das allein müsste nicht unbedingt etwas bedeuten, in Verbindung mit den aufgefundenen Beweisstücken erhärtete sich jedoch der Verdacht, dass der 36-Jährige der Entführer sein könnte.

Im Spätherbst 2020 wurde die Wohnung des Angeschuldigten daher erneut durchsucht. Die Polizei hoffte unter anderem, einen der Gegenstände zu finden, die den Kindern bei den Entführungen abgenommen worden waren, unter anderem ein Handy. Denn manche Täter höben solche Dinge wie eine Art Trophäe auf, erläuterte Bischofberger. Diese Hoffnung der Ermittler wurde enttäuscht. Auch Bilder oder Videos der damaligen Taten wurden nicht entdeckt. Allerdings fanden die Beamten "weitere Beweismittel, die den Tatverdacht unterstützten", so der Sprecher der Anklagebehörde.

Der Angeschuldigte gesteht die Entführungen und den Missbrauch

Der 36-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Nach einem Gespräch mit seinem Anwalt habe der Mann ein Geständnis abgelegt. "Er räumte die beiden Taten ein", sagte Michael Bischofberger. "Wir haben keinen Zweifel daran, dass das Geständnis stimmt." Gegen den Mann aus dem Landkreis Göppingen wurde Haftbefehl erlassen. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat gegen ihn wegen besonders schwerer Vergewaltigung in zwei Fällen, des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und erpresserischen Menschenraubs sowie der Verbreitung und des Besitzes kinderpornografischer Schriften Anklage erhoben. Das Gesetz sieht dafür einen Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren vor. Ob der Angeschuldigte für weitere Straftaten infrage komme, sei Gegenstand der Ermittlungen gewesen, sagte Bischofberger. Es hätten sich jedoch keine Anhaltspunkte dafür ergeben.

Verjährt wären die Taten übrigens noch lange nicht, auch wenn sie bereits fast 15 Jahre zurück liegen. Wie Bischofberger erläuterte, beginnt die Verjährungsfrist bei schwerem sexuellem Missbrauch erst, wenn das Opfer 30 Jahre alt ist. Dann läuft sie 20 Jahre.

