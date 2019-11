vor 9 Min.

Junger Mann zieht Pistole in Bäckerei

Nach einem Fall von räuberischem Diebstahl in Senden sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich in einer Bäckereifiliale in der Kemptener Straße.

Einen großen Schrecken haben zwei Unbekannte am Montagabend einer Verkäuferin in einer Bäckerei in Senden eingejagt: Einer der beiden nahm Geld aus der Kasse, der Mitträger zog anschießend eine Pistole und richtete diese gegen die Frau.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat kurz vor 18.30 Uhr in einer Filiale an der Kemptener Straße. Der jugendliche Täter nutzte offenbar die Situation aus, dass sich die 50-jährige Bäckereifachverkäuferin alleine in dem Geschäft befand. Der Täter gab vor, eine Semmel bezahlen zu wollen, und griff nach Öffnen der Kasse unvermittelt hinein. Sein Begleiter stand dabei hinter ihm. Nachdem der jüngere Täter das Geld an sich genommen hatte, rannte er nach draußen und flüchtete.

Laut Beschreibung sind die Täter 15 und 18 Jahre alt

Der Mittäter verblieb noch kurze Zeit in der Bäckerei, zog dabei eine Pistole aus der Jackentasche und richtete diese gegen die 50-Jährige. Dabei schrie er etwas Unverständliches und flüchtete danach ebenso. Die beiden Täter sind den Beschreibungen zufolge 15 bis 18 Jahre alt, sie trugen dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet nach dem Vorfall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zu Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dieser Tat stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm entgegen. Sie ist unter der Telefonnummer 0731/8013-0 erreichbar. (az)