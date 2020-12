vor 50 Min.

Jupiter und Saturn nähern sich: Neu-Ulmer erklärt spektakuläre Sternenhochzeit im Advent

Plus Kurz vor Heiligabend ist ein außergewöhnliches Himmelsphänomen zu sehen, das auch in der Weihnachtsgeschichte eine besondere Rolle spielt. Ein Hobby-Astronom erklärt, was dahinter steckt.

Von Inge Pflüger

„Die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihrer Pracht und mit Entzücken blick’ ich auf in jeder heitern Nacht“, mit diesem Goethe-Worte lädt Ernst Burmann, Pfarrer im Ruhestand, Hobby-Astronom und Grünen-Stadtrat in Neu-Ulm, alle Interessierten ein, den Sternenhimmel im Dezember und zur Vorweihnachtszeit zu betrachten. Grund: Die Planeten Jupiter und Saturn nähern sich einander spektakulär und leuchten ähnlich wie einst der Stern von Bethlehem. In der Fachsprache wird das Phänomen als Große Konjunktion bezeichnet.

Der Himmel sollte klar sein, damit das außergewöhnliche Himmelsgeschehen auch verfolgt werden kann, informiert Ernst Burmann. Und: Johannes Kepler, der mit den „Rudolfinischen Tafeln“ 1627 in Ulm sein letztes großes Werk veröffentlichte, hat seinen Teil dazu beigetragen, dass dieses großartige Erlebnis am Himmel beobachtet werden kann. Denn Kepler hat das Phänomen bereits vor Jahrhunderten vorausberechnet.

Ernst Burmann ist Pfarrer im Ruhestand, Stadtrat und Hobby-Astronom. Bild: Sammlung Burmann

Von der Erde aus betrachtet überholt Jupiter den Saturn alle 20 Jahre, erklärt Ernst Burmann. Und 2020 kommen sich die beiden Planeten so nahe wie seit 800 Jahren nicht mehr. Erst 2080 und dann im Jahr 2400 wird die Konstellation so zu beobachten sein. Ernst Burmann zufolge findet die spektakuläre Begegnung am Montag, 21. Dezember, statt. Dabei leuchten die zwei Planeten wie ein einziger heller Stern. Diese Konjunktion, eine sogenannte „Sternenhochzeit“, war nach Johannes Kepler etwa „der Stern von Bethlehem“.

„Die Weisen aus dem Morgenland, wie sie in der Lutherbibel heißen, waren wohl Sterndeuter, die den Jupiter als Königsstern und den Saturn als Judenstern betrachtet haben“, erläutert Ernst Burmann. Er stützt sich auf weitere Forschungen: „Wenn wir heute zurückrechnen, geschah dies im Jahre sieben vor Christus.“ Das Sternbild, erklärt Burmann, stand einst in Babylon für das Land Palästina.

Karikaturist Robert Hellenschmidt aus Rothenburg ob der Tauber hat gezeichnet, wie das Himmelsphänomen aussehen wird. Bild: Robert Hellenschmidt (Zeichnung)

Die Konjunktion von Saturn und Jupiter konnte infolge der astrologischen Deutung nur einen Höhepunkt „im Himmel wie auf Erden“ bedeuten: Ein neuer König musste in Palästina geboren worden sein. Deshalb haben sich die drei Weisen auch bei König Herodes in Jerusalem erkundigt – von dort aus gesehen standen die beiden Planeten im Süden der Hauptstadt, also über Bethlehem. Den „Rechenfehler“ in der Zeitrechnung erläutert Ernst Burmann so: Die Zeitrechnung „nach Christi Geburt“ begann erst nach der Auflösung des römischen Weltreichs und wurde ab dem Jahr 500 nach Christus langsam eingeführt.

Die Große Konjunktion von Jupiter und Saturn ist nur sehr selten zu sehen

Wer die Große Konjunktion beobachten will, sollte nach der Empfehlung des Pfarrers im Ruhestand bis Weihnachten jeden Tag mal die Annäherung der Planeten verfolgen. Besonders eindrucksvoll werden nach seiner Einschätzung die Tage zwischen dem 16. und dem 25. Dezember sein: Am 16. Dezember werde die schmale Mondsichel sehr horizontnah bei den beiden zu sehen sein, am 17. Dezember bilde der Mond ein Dreieck mit den zwei Planeten und am 18. Dezember habe er sich wieder nach links von ihnen entfernt. Indes kommen sich Saturn und Jupiter immer näher und näher. Und schließlich, am Montag, 21. Dezember, sind sie nur sechs Bogenminuten voneinander entfernt. Um Bogenminuten zu errechnen, wird das Himmelsgewölbe in 180 Grad und jedes Grad in 60 Minuten unterteilt.

