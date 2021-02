vor 34 Min.

Jusos Neu-Ulm fordern Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre

In Baden-Württemberg hat der Verwaltungsgerichtshof die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Die Jusos Neu-Ulm fordern jetzt, dass Bayern nachziehen soll.

In Baden-Württemberg gilt die nächtliche Ausgangssperre ab Donnerstag, 11. Februar, nicht mehr. Sie war am 12. Dezember zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft getreten. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim monierte jetzt, dass eine landesweit gültige nächtliche Ausgangssperre nicht mehr verhältnismäßig sei, weil es inzwischen eine größere Zahl an Kreisen mit einer Inzidenz unter 50 gibt. Nun soll nach einer regionalen Lösung gesucht werden.

Jusos Neu-Ulm: Generelle Ausgangssperre ist nicht verhältnismäßig

Die Jusos Neu-Ulm fordern, dass auch der Freistaat Bayern spätestens zum Beginn der kommenden Woche am 15. Februar die generelle nächtliche Ausgangssperre aufheben sollte. Diese sei ursprünglich für Hotspot-Gebiete mit einer Wocheninzidenz von mehr als 200 Fällen auf 100.000 Einwohner eingeführt worden. Im gesamten Bundesland liege die Inzidenz nach Angaben des RKI inzwischen bei unter 80. Eine zunehmende Anzahl von Landkreisen liege zudem bereits unter einer Inzidenz von 50. Eine generelle nächtliche Ausgangssperre stelle einen immensen Eingriff in die Freiheitsrechte dar und sei als reine Präventivmaßnahme vor der Gefahr wieder steigender Infektionszahlen nicht verhältnismäßig. Die Freistaat Bayern möge daher beschließen, diese zum 15. Februar nicht mehr zu verlängern und stattdessen besonders betroffene Regionen mit einer Inzidenz von über 200 gegebenenfalls zu lokalen Maßnahmen zu verpflichten.

Maximilian Lutz, der Vorsitzende der Jusos im Landkreis Neu-Ulm, schreibt: "Bei der Eindämmung der Pandemie gilt der Grundsatz: Es muss nicht gerechtfertigt werden, warum Maßnahmen zur Eindämmung abgeschafft werden, sondern es muss begründet werden, warum diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt angemessen sind." (mru, AZ)

