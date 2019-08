vor 52 Min.

Kabarett im Museumshof: Ein Mann denkt vor

Fatih Çevikkollu macht im Neu-Ulmer Museumshof nicht nur über sein Lieblingsthema Migration Witze.

Von Andreas Brücken

Ab den 1950er Jahren kamen die Gastarbeiter, um unser Wirtschaftswunder anzukurbeln. Aus Gästen wurden etablierte und integrierte Mitbürger, deren Kinder und Enkel längst auch die Kabarettbühnen erobert haben. So wie Fatih Çevikkollu, ein kölscher Jung der kein Blatt vor den Mund nimmt – auch nicht bei seinem Auftritt bei „Kultur im Museumshof“. Rund 80 Besucher erlebten dort sein neues Programm „Fatih Morgana“.

Wir seien Zeugen einer Zeitenwende, in der sich digitale Migranten von digitalen Eingeborenen unterscheiden würden, erklärte Çevikkollu seinem Publikum. „Als unsere Telefone noch fest an der Wand installiert waren, sind wir frei gewesen“, erinnert sich 46-Jährige. Niemand hätte damals am Wählscheibentelefon ernsthaft gefragt, wo sich die Person am anderen Ende der Leitung gerade befände. Heute stehen ältere Menschen vor der Aufgabe sich in der digitalen Gesellschaft zu integrieren. Çevikkollu: „Du musst die Computersprache lernen, die Programme verstehen und dich an das System anpassen.“

Der Nachname des Kabarettisten bedeutet "starker Arm"

Damit hat der Kabarettist mit dem schon am Namen erkennbaren Migrationshintergrund (der Nachname bedeute Çevikkollu zufolge übrigens „starker Arm“, also „Armstrong“) die Brücke zu seinem Fachthema geschlagen – der Integration. Von ihm als Moslem würde immer wieder erwartet, dass er sich vom islamistischen Terroristen distanzieren solle. „Das erwarten Menschen, die sich mit dem Islam so gut auskennen wie mit der deutschen Rüstungsindustrie“, sagt Çevikkollu und fügt hinzu, dass Deutschland als einer größten Waffenlieferanten der Welt den Krieg ins Ausland verkaufen würde, um selbst den Wohlstand im Frieden genießen zu können.

Auf laute Lachsalven vom Publikum nach billigen Pointen hat es Fatih Çevikkollu nicht abgesehen. Sein Humor heißt, trotzdem zu lachen, allen Feindbildern und Vorurteilen zum Trotz. Als deutsch-türkischer Kabarettist genießt er es offensichtlich, die multikulturellen Klischees auszureizen. „Je größer das Tabu, desto besser der Gag“, glaubt Fatih Çevikkollu zu wissen und bringt das Verhältnis im Kabarett auf den Punkt: „Der eine denkt vor, der andere denkt nach.“

Bekannt wurde Fatih Çevikkollu einem größeren Publikum durch Auftritte in der Fernsehshow „Alles Atze“ oder den Kinofilm „Tattoo“. Vor zehn Jahren war der Kabarettist der erste türkischstämmige Redner, der beim Kölner Karneval in die Bütt stieg.

Nächster Gast in Neu-Ulm ist Comedian Michael Altinger

