Kafka im Kampf mit der Welt – und sich selbst

Keine leichte Kost: Bernd Schmitts Inszenierung von György Kurtágs „Kafka-Fragmenten“ fordert das Publikum im Roxy Ulm. Auch wegen der starken Bilder.

Von Dagmar Hub

Schon der Weg zur Bühne ist Teil der Inszenierung von György Kurtágs „Kafka-Fragmenten“ im Roxy-Studio. Das Publikum darf die beiden Musiker auf keinen Fall sehen, ehe sie die Bühne betreten. In diesem Moment kommt dann aber die erste Überraschung: Geiger Mark Johnston betritt die Bühne im Roxy im knappen roten Kleid und mit weißen High Heels. Er ist die Braut. Die ukrainische Sopranistin Viktoriia Vitrenko gibt den Mann ganz in Schwarz, mit weißem Hemd und rotem Haar – Kafkas Alter Ego. Mit György Kurtágs 1987 entstandener experimenteller Musik zu 40 Sätzen, Aphorismen und Zitaten Kafkas wagte das Roxy – in einer Regiearbeit von Bernd Schmitt – den Schritt hin zu hochverdichtetem und komplexem Musiktheater. Szenisch und ohne jede Text- und Notenvorlage werden die „Kafka-Fragmente“ sonst praktisch nicht aufgeführt.

Schmitt arrangierte die 40 Fragmente Kafkas, die Kurtág mit Klängen unterlegte, um. Er sortiert sie nach den Motiven der Begegnung Kafkas mit Menschen (besonders mit Frauen) und – im zweiten Teil – im Bezug auf die Auseinandersetzung des Autors mit dessen innerem, vom dominanten Vater geprägten Kompass von Schuld und Verurteilung, von Bedrohung und Selbstbedrohung. Extrem wird Kafkas übersteigerte Empfindsamkeit spürbar, seine Wehrlosigkeit angesichts der Welt und den Menschen, sein Kampf mit oder gegen seinen Körper und seine Sexualität.

Die Musiker gehen an die Grenzen des Machbaren

Weil Kurtág in diesem Vokalzyklus an die Grenzen spieltechnischer und gesanglicher Möglichkeiten geht, ist es für Sopranistin Vitrenko und Geiger Johnston eine extreme Herausforderung, das zu leisten, was sie an diesem Neutöner-Opernabend mit seiner eruptiv-zerklüfteten Musik tun: Vitrenko singt, flüstert und schreit ihre expressiven Partien, während sie über den Boden robbt oder sich artistisch auf zwei Arme gestemmt mit den Beinen an den Geiger klammert. Johnston wiederum hat nach der Pause eine noch schwierigere Aufgabe: Im wasserlinsengrünen Ganzkörperanzug, der auch Gesicht und Hände bedeckt, mutiert er zu einem Reptilienwesen, das mit unbeschreiblich emotionaler Intensität Kafkas Weg durch eine für ihn nicht zu fassende, schwankende, bedrohliche Welt interpretiert. Vitrenko hat im zweiten Teil ihre Brust mit Verbandsmaterial flach gepresst – Symbol der Angst Kafkas vor Sexualität und seiner Suche nach Askese. Bernd Schmitt schuf dazu Videos blutiger Verletzungen, die der Kampf der Violine der Solistin auf Kafkas Suche nach sich selbst zufügt.

Man sieht und hört mit Staunen, wie Schmitts Inszenierung und die Kunst Vitrenkos und Johnstons Grenzen der musikalischen Machbarkeit überschreiten. Das begeistert und erschöpft – auch den Zuschauer. Großes Lob für das Roxy, neben Veranstaltungen, die Zuschauermassen anziehen, auch Künstler nach Ulm zu bringen, die sich abseits jedes Mainstreams bewegen: Schmitt und seine Solisten errangen beim „Wettbewerb für die Interpretation der Neuen Musik“ in Karlsruhe 2015 einen Preis für ihre Konzeption der „Kafka-Fragmente“.

