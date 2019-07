vor 3 Min.

Kajakfahrer kollabiert am Neu-Ulmer Donauufer

An der Eisenbahnbrücke in Neu-Ulm hat sich am Sonntag ein Unglück ereignet. Ein Kajakfahrer erlitt an der Donau einen Zusammenbruch und musste reanimiert werden.

Laut Polizei wollte der 52-jährige Italiener gegen 16.30 Uhr am Neu-Ulmer Donauufer anlanden Nachdem er aus dem Kajak gestiegen war, kollabierte er und stürzte kopfüber ins Wasser. Ein Mitglied der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zog den Mann aus dem Wasser und reanimierte ihn. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen ins Krankenhaus. (az)

