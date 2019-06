vor 18 Min.

Kammermusik aus Kuens Jahrhundert

Konzert in der St. Leonhardskapelle

Musikalische Unterhaltung mit internationalen Solisten setzt am Freitag, 21. Juni, in der St. Leonhardskapelle der Weißenhorner Stiftungsklinik die Reihe mit Begleitkonzerten zu der derzeitigen Ausstellung „Franz Martin Kuen – Bürger und Künstler in Weißenhorn“ fort. Christoph Urbanetz (Viola da gamba), Marcin Osiak (Violine) und Marta Kucbora (Cembalo) werden unter dem Motto „Kuen – Corelli – Rom“ erlesene Kammermusik aus dem Jahrhundert Franz Martin Kuens präsentieren. Das Konzert findet ab 19 Uhr statt.

Auf dem Programm stehen Werke von Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, Heinrich Ignaz Franz Biber, Georg Philipp Telemann und andere. Bei den Interpreten handelt es sich um internationale Musiker, die durch zahlreiche Auszeichnungen sowie Auftritte in namhaften Ensembles und Orchestern auf sich aufmerksam gemacht haben. Als festlichen Rahmen dafür hat die Stiftungsklinik Weißenhorn die im 18. Jahrhundert barockisierte Leonhardskapelle zur Verfügung gestellt. Während der Vater Johann Jacob Kuen hier die barocken Deckenbilder schuf, gestaltete Franz Martin Kuen das Gemälde des Hochaltars, das eine der frühesten Ansichten von Weißenhorn zeigt. In der Pause lädt der Heimat- und Museumsverein Weißenhorn zu einer Erfrischung ein. (az)

