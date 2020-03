vor 2 Min.

Kann man im Neu-Ulmer Wasserturm bald heiraten?

Katrin Albsteiger will den Wasserturm im Kollmannspark für Trauungen öffnen.

Katrin Albsteiger will das Wahrzeichen im Neu-Ulmer Kollmannspark für Trauungen öffnen. Die Idee kam ihr durch ihre eigene Hochzeit.

Wird der Neu-Ulmer Wasserturm zur Hochzeitslocation ? Das zumindest könnte sich die Neu-Ulmer OB-Kandidatin Katrin Albsteiger gut vorstellen. „ Neu-Ulm ist eine junge Stadt, viele junge Paare leben hier und ziehen her. Wir könnten ihnen bald mit dem Wasserturm eine besondere, romantische Hochzeitslocation bieten“, so Albsteiger in einer Pressemitteilung.

Sie selbst habe in einem Leuchtturm geheiratet, sagt die 36-jährige Stadträtin aus Burlafingen. „Das war sehr besonders. Deshalb hatte ich die Idee, dass der Wasserturm im Kollmannspark für standesamtliche Trauungen hergerichtet wird und für solche Anlässe gemietet werden kann.“ Platz sei dort nur für eine kleine, sehr familiäre Trauung , aber standesamtlich sei es ohnehin häufig nur ein kleinerer Kreis, der sich zu diesem Anlass versammelt.

Sehr geeignet sei der Standort des Turms natürlich auch für den Fototermin zur Hochzeit sowie den anschließenden Sekt-Empfang. Sowohl der Kollmannspark, der damit zusätzlich belebt werde, mit dem Turm im Hintergrund, als auch der Balkon des Turms im ersten Stock böten eine wunderbare, „typisch Neu-Ulmische“ Szenerie. „Zudem gibt es auch immer mehr auswärtige Paare, die einen außergewöhnlichen Ort für ihre kleine Trauung suchen. Damit könnte Neu-Ulm sogar touristisch punkten“, findet Albsteiger.

Albsteiger freut sich auf die erste Hochzeit im Wasserturm

Der Wasserturm steht auf Teilen des im Jahr 1853 fertiggestellten Kriegspulver-Magazins im später dort angelegten Kollmannspark. Das Magazin war auch Teil der städtischen Wallanlagen der Ulmer Bundesfestung. Der Hochbehälter ist mit grauem Putz und Stuck im barocken Baustil verblendet und in einem achteckigen Turmkopf eingebaut.

„Es gibt doch nichts Schöneres und Romantischeres für Neu-Ulmer Paare als im Wahrzeichen ihrer Stadt zu heiraten und zu feiern“, freut sich Albsteiger jetzt schon auf die erste Hochzeit im Wasserturm und verspricht: „Wenn es gewünscht wird, komme ich gerne zum Gratulieren vorbei“. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen