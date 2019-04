15:00 Uhr

Kapellenfreunde planen weitere Projekte

Der Freundeskreis, der sich um Maria-Hilf kümmert, hat nach der Spendenübergabe neu gewählt. Die 44 Mitglieder nehmen nun den Vorplatz in den Blick.

Von Angela Häusler

Die Führungsriege des Vereins „Freunde der Maria-Hilf-Kapelle Ay“ bleibt dieselbe: Georg Schneider führt weiterhin die Geschicke der Förderer, die erst vor Kurzem 70000 Euro an Spenden für die Kapellensanierung beigesteuert haben.

Vor den Neuwahlen berichtete Schneider bei der Mitgliederversammlung im Schützenheim Diana in Ay über die zurückliegenden Aktivitäten. Sie fielen im vergangenen Jahr eher sparsam aus. Denn der 44 Mitglieder zählende Verein kann eigene Veranstaltungen, wie das jahrelang organisierte Weinfest oder Verkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt, nicht mehr stemmen. Auch Benefiz-Konzerte zum Spendensammeln wurden in den vergangenen Monaten nicht durchgeführt. Zu der jüngst übergebenen Großspende an die Kirchenstiftung haben aber die Veranstaltungen aus früheren Jahren beigetragen, ebenso erhält der Verein immer wieder private Spenden für die Erhaltung des Ayer Wahrzeichens an der Ulmer Straße.

Sanierung an der Kapelle hat begonnen

In der Rokoko-Kapelle sind die Renovierungsarbeiten angelaufen, der Sockel des Gebäudes sei bereits trockengelegt, berichtete Schneider. Denn dort hatte sich über Jahre Feuchtigkeit angesammelt. Die Arbeiten im Außenbereich und am Dach müssen beendet sein, bevor der Innenraum saniert werden kann. Doch auch nach der Sanierung will der Verein aktiv bleiben, betonte Schneider. Etwa, wenn es darum geht, den Vorplatz zu gestalten. Schon lange träumen die Förderer von einem Marienbrunnen, den sie gerne stiften würden. Diesbezüglich stehe man bereits in Kontakt mit dem Sendener Stadtbaumeister.

Wie ein solcher Brunnen genau aussehen soll, ist aber noch nicht klar, den Mitgliedern schwebe „eine Säule mit Madonna, passend zur Kapelle“ vor, so der Vereinschef. Zur Diskussion steht auch, ob sich die Mitglieder an der Gestaltung des Umfelds beteiligen, etwa mit Blumenpflanzungen. „Wir müssen uns in jedem Fall wieder einen Grundstock an finanziellen Mitteln erarbeiten“, sagte Schneider.

Dessen Wahl fiel bei der Versammlung einstimmig aus. Ebenfalls wiedergewählt sind Marianne Hanser als Stellvertreterin und Angelika Käppeler als weitere Vertreterin sowie Gabi Schneider als Schatzmeisterin. Schriftführer ist wie bisher Gerd Lingenauber.