Karl Janson tritt nicht mehr zur Wahl an

Plus Der Vöhringer Bürgermeister hört nach fast einem Vierteljahrhundert aus Altersgründen auf.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Karl Janson, seit 1996 Bürgermeister von Vöhringen, tritt nicht mehr zu kommenden Kommunalwahl an. „Am Ende der Amtsperiode wäre ich 72“, sagte Janson am heutigen Mittwoch. „Und man muss realistisch sein: die Belastungen werden nicht weniger.“ Seit mehr als 23 Jahren stand er an der Stadtspitze und konnte bei den vergangenen Kommunalwahlen ein gutes Ergebnis einfahren: Mit 76,8 Prozent wurde der zweifache Vater im Amt bestätigt.

"Das Amt des 1. Bürgermeisters ist eine sehr verantwortungsvolle und auchzeitlich sehr anspruchsvolle Aufgabe, die auch gesundheitlich einiges abverlangt. Man kann diese Aufgabe meines Erachtens nur mit vollem Elan wahrnehmen, was ich auchgetan habe", sagt Janson. In seiner nun Amtszeit habe er und sein Team gemeinsam sehr viel erreicht und bewegt. "Es sind und waren dies sehr erfolgreiche Jahre, für die ich sehr, sehr dankbar bin." Aber: "Die Demokratie lebt auch vom Wandel, vom Wechsel." Die Stadt hatte und habe im Rathaus ein gutes Arbeitsklima in Verwaltung und Rat und pflege einen Stil des Miteinanders. Offenheit, Toleranz, gegenseitige Wertschätzung und Respekt seien die tragenden Pfeiler im persönlichen Umgang. Als völlig unbeschriebenes Blatt tauchte er in die Welt der Kommunalpolitik ein. Aber nicht nur das war ungewöhnlich, sondern der Jurist nahm als Freier Wähler auf dem Bürgermeiststuhl Platz. Das gab es vorher noch nie. Spekuliert wird, wie berichtet, längst, dass der 44 Jahre alte Michael Neher als möglicher Kandidat für die CSU in Frage kommen könnte. Der Rechtsanwalt habe als Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat an Profil gewonnen und deshalb Chancen, heißt es. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie später an dieser Stelle. (heo)

