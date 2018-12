18.12.2018

Karl Klings erfülltes Leben

Der ehemalige Präsident des ASM wird heute 90 Jahre alt

Von Peter Bauer

Eine fast endlose Reihe von Urkunden, Verdienstorden, daneben Bilder von Papst Johannes Paul II., Franz Josef Strauß, Richard von Weizsäcker. Stationen eines jetzt 90-jährigen Lebens. Was bleibt, was kommt? Karl Kling blickt lange auf die Wand in seinem Büro, er ist in diesen Augenblicken ganz mit sich allein. Dann dreht er sich um, lächelt unvermittelt und erzählt über eine Begegnung mit Strauß. 1985, München, Feldherrnhalle. Strauß feiert seinen 70. Geburtstag, Musiker des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) spielen zu seinen Ehren auf. Kling, Präsident des ASM, erhält bald darauf einen Anruf von Strauß. „Karre, des hobts guat gmocht.“ Strauß kündigt eine deutliche Erhöhung der Förderung für den ASM an.

Die Begegnung mit Strauß steht symbolisch für das Leben Professor Karl Klings. Begegnungen mit bedeutenden Persönlichkeiten wie Strauß oder gar Papst Johannes Paul II. sind prägend für dieses Leben. 15 Jahre nach dem Geburtstagsständchen für Strauß spielen Musiker des ASM zu Ehren Papst Johannes Pauls II. in Rom.

Von 1982 bis 1994 saß Kling für die CSU im Landtag, die Partei hat er in Mittelschwaben über Jahrzehnte hinweg wie kaum ein anderer geprägt. Jüngere Entwicklungen in der CSU hat Kling jedoch wiederholt sehr kritisch kommentiert, immer wieder hat er der Partei und verschiedenen Mandatsträgern fehlende Bürgernähe vorgeworfen. Er war von 1964 bis 1966 Krumbacher Bürgermeister, 1991 bis 2003 Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer Bau, 1998/99 Präsident der Bundesingenieurkammer. Lange (1979 bis 2003) stand er an der Spitze des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM). Er ist auch Ehrendoktor der Universität der Bundeswehr München.

1928 wird er in Krumbach als Sohn einer Baumeisterfamilie geboren. 1948 beginnt er sein Bauingenieurstudium an der TU München. Nach dem Abschluss gründet er 1954 ein Ingenieurbüro, das später zu einem der bedeutendsten Betriebe Krumbachs werden sollte und durch seine Tätigkeit in arabischen Ländern geradezu legendär wird.

