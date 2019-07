vor 32 Min.

Katrin Albsteiger als OB-Kandidatin: Ist das bereits beschlossene Sache?

Wird Katrin Albsteiger (CSU) OB-Kandidatin in Neu-Ulm?

Steht schon fest, dass Katrin Albsteiger (CSU) Ob-Kandidatin wird? Das legt ein Tweet von Digitalministerin Dorothee Bär (CSU) nahe.

Von Michael Ruddigkeit

Bär hat am Montag auf Twitter eine Nachricht veröffentlicht, die den Schluss nahe legt, dass Albsteiger bei der Neu-Ulmer OB-Wahl im nächsten Jahr sicher antreten wird.

Tweet von Dorothee Bär: Katrin Albsteiger als OB-Kandidatin für Neu-Ulm?

Am Nachmittag schrieb die Ministerin: „CSU proudly presents: vier unserer tollen OB-Kandidatinnen. Für München, Augsburg, Regensburg und Neu-Ulm (designiert).“ Dazu der Hasthag „Neue Frauen braucht die Stadt“. Darunter ist ein Bild, auf dem auch Katrin Albsteiger zu sehen ist.

Seit Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (CSU) im Mai dieses Jahres bekannt gegeben hatte, dass er nächstes Jahr nicht mehr kandidieren werde, galt Albsteiger als aussichtsreiche Kandidatin der Neu-Ulmer Christsozialen. Die frühere Bundestagsabgeordnete reagierte zurückhaltend auf die Spekulationen. „Es ehrt mich, dass man mir das zutraut“, sagte die 35-Jährige Mitte Mai.

Allerdings wollte sie sich damals noch nicht konkret zu ihren Ambitionen äußern. Es werde in den nächsten Wochen viele Gespräche zu diesem Thema geben, sagte sie. Offenbar wurden diese inzwischen erfolgreich geführt – wenn Dorothee Bär recht hat.

Albsteiger selbst war am Montagabend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.Wie Johannes Stingl, der Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion, am Abend erklärte, gibt es auf Vorstandsebene eine einstimmige Empfehlung für Albsteiger. Die Entscheidung treffe jedoch der Stadtverband, voraussichtlich im August. Zuvor werde über das Thema in Mitgliederversammlungen der Ortsverbände diskutiert.

