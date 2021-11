Ulm

Ulmer Bürgermeister will Bordelle verbieten

Eine Prostituierte liegt in einem Bordell auf einem Bett. Geht es nach dem Ulmer Bürgermeister Bendel, sollen Bordelle verboten werden.

Plus Ulm gilt als Eldorado für Menschen, die sich Sex für Geld kaufen. Finanzbürgermeister Bendel will das jetzt verbieten und das "Nordische Modell" einführen.

Von Johannes Rauneker

Ulm gilt als Eldorado für Menschen, die sich Sex für Geld kaufen. Bekannt ist die Rotlicht-Szene in der Blaubeurer Straße, Ulms „sündige Meile“. Deren Tage bald gezählt sein sollen, hofft Ulms für die Finanzen zuständiger Bürgermeister Martin Bendel. Bendel hat einen Appell unterschrieben, in dem gefordert wird, in Deutschland das „Nordische Modell“, ein Sexkaufverbot, einzuführen.

