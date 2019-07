vor 20 Min.

Keb’ Mo’ im Ulmer Zelt: Mischung aus Tradition und Moderne

Der Bluessänger und Songwriter Keb’ Mo’ überzeugt zum Abschluss im Ulmer Zelt mit musikalischer Intensität und einer einzigartigen Stimme.

Von Michael Peter Bluhm

Welch ein grandioser Abschluss im Ulmer Zelt nach einer äußerst erfolgreichen Konzertsaison 2019. Die Blueslegende Keb’ Mo’ – mehrfacher Grammy-Gewinner – machte in Ulm seine musikalische Aufwartung und begeisterte knapp 1000 Besucher aus Nah und Fern, die sich auf den Ausnahmekünstler freuten und reichlich belohnt wurden.

Wer ist dieser Keb’ Mo’ , den hierzulande außer ausgewiesene Bluesfreunden kaum jemand kennt? Ein 65-jähriger Amerikaner, der in einer der gefährlichsten Städte der Staaten geboren und aufgewachsen ist: Compton bei Los Angeles. In bitterer Armut wuchs er auf, bearbeitete als Teenager Ölfässer und Kontrabass für Calypsomusik und ließ die Schule sausen. Heute nach vierzig Jahren Musizieren ist er weltweit ganz oben in der Skala der besten Bluessänger und Songwriter der Welt gelandet und verfügt wie kaum ein anderer über das Talent, den Blues mit Soul und Funk zu verbinden.

Das Geheimnis von Keb’ Mo’: Seine einzigartige Stimme und die musikalische Intensivität

Der Mann, dessen Songs von Joe Cocker, B.B. King und vielen anderen Größen gecovert wurden, bringt im Zelt das Wunder zustande, seine eindringliche Musik so dezent zu präsentieren, sodass kaum Lärm nach außen dringt, wo noch mal tausend Friedrichsau-Besucher die Zeltbewirtschaftung besuchen. Das Geheimnis ist die musikalische Intensität dieses Musikers, der über eine einzigartige Stimme verfügt, die den Zuhörer vereinnahmt.

Gelassen sitzt der 65-Jährige zunächst allein auf einem Stuhl und spielt sich mit seiner Gitarre warm. Schon hier bestätigt sich seine Ausnahmestellung als feinsinniger Stilist, der Bluestradition und Moderne vereint. Dann kommen seine Musiker auf die Bühne, der Sound wird fülliger – aber niemals überlaut, sodass man sich in Songs wohlig einkuscheln kann. Im Gepäck hat er auch Stücke aus seinem neuen Album, das beste Chancen hat den fünften Musik-Grammy zu bekommen. “Oklahoma“ ist es betitelt – und so heißt auch der Song, den er gleich zu Beginn des Konzertes vorstellt. Ein Flair der Südstaaten weht durch das Zelt, aber der Text erzählt eine andere Geschichte: die eines von Wirbelstürmen geplagten Staates und seiner Menschen.

Keb’ Mo’ im Ulmer Zelt: Seine Lieder handeln von aktuellen Problemen

Mo’s Ernsthaftigkeit und Intensität kommt hier voll zur Geltung. Er, der vor einigen Jahren für das beste zeitgenössische Bluesalbum ausgezeichnet wurde, hat mit „Oklahoma“ die persönlichste Arbeit seiner langen Karriere abgeliefert, sagte Keb’ Mo’ vor ein paar Tagen in einem Interview. Wohl wahr. Die Texte der zehn Lieder handeln zeitgemäß unter anderem von Umweltschutz, Einwanderung und psychischer Erkrankung.

Und Keb’ Mo’ singt nicht mehr nur die heutigen Probleme der Welt heraus, sondern handelt: Einen nicht unbeträchtlichen Erlös aus seinen Plattenverkäufen stiftet der in einem Slum aufgewachsene Weltstar für das Projekt „Playing for Change“, das er in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Es unterstützt Schulen in Ländern wie Mali, Nepal und Brasilien und kümmert sich um die künstlerische und musikalische Bildung benachteiligter Kinder in sozialen Brennpunkten.

