Ulm/Neu-Ulm

vor 44 Min.

Kein Nabada, aber kleine Feiern: Was am Schwörmontag 2021 geboten ist

Buntes Nabada-Treiben auf der Donau in Ulm? Auch an diesem Schwörmontag Fehlanzeige.

Plus Feiern mit angezogener Handbremse: In diesem Jahr gibt es wieder nur ein reduziertes Schwörwochenende, an dem allerdings ein bisschen mehr geht als noch 2020.

Von Ronald Hinzpeter

Für Bands ist der Schwörmontag mit dem vorangegangenen Wochenende oft ein langer und intensiver Arbeitstag. Diesmal allerdings wird das nichts mit dem Live-Erlebnis unter freiem Himmel - in ganz Ulm und Neu-Ulm? Nein. Wo was geboten ist - ein Überblick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen