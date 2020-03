vor 19 Min.

Kein Sieg, aber Erfolg für Ulmer Erfinder Ihab Fleega

Ihab Fleega in der Sendung „Das Ding des Jahres“.

Ihab Fleega hat in der Sendung „Das Ding des Jahres“ auf Pro Sieben spannende Erfahrungen gemacht. Nicht nur deshalb hat sich sein Auftritt gelohnt.

Von Sebastian Mayr

Durchgesetzt haben sich am Ende andere: Christoph Kleber und Edna Kleber-Belizário überzeugten mit ihrer zu 100 Prozent biologisch abbaubaren Verpackung „Nachhälter“ Jury und Publikum. Sie gewannen 100.000 Euro Preisgeld und den Titel „Das Ding des Jahres“. Um den hatte sich auch der Ulmer Erfinder Ihab Fleega beworben. Der 46-jährige gebürtige Iraker hat die „Pinnns“ entwickelt: bunte Schaumstoffnoppen, mit denen alle möglichen Gegenständen an ungenutzten Stellen befestigt werden können, zum Beispiel an den Seitenwänden von Schränken.

Auch wenn sich das Publikum für eine andere Idee entschied, hat sich der Auftritt für Ihab Fleega gelohnt. Zum einen, weil ihm zahlreiche Freunde und Bekannte gratulierten. Vor allem aber, weil nach Ausstrahlung auf Pro Sieben am Mittwochabend jede Menge Bestellungen bei ihm eingingen. „Das war echt gut, ich bin sehr zufrieden“, berichtet der Ulmer. Auch für die Sendung selbst hat er viel Lob übrig: „Es war sehr gut organisiert – und es ist natürlich toll, dass die Show zur Prime Time auf Pro Sieben läuft“, sagt er. Der Auftritt im Fernsehen sei aufregend und schön gewesen. „Es macht einen auch selbstbewusst, vor so vielen Leuten zu stehen“, berichtet Fleega.

"Das Ding des Jahres": Ihab Fleega aus Ulm stellt seine Erfindung "Pinnns" vor

Die Jury aus Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer , Moderator und Investor Joko Winterscheidt , Rewe-Chefeinkäufer Jürgen Moog sowie Model Lena Gercke erkundigte sich bei Ihab Fleega nach der Entwicklung, dem Material und den Befestigungsmöglichkeiten. In der ersten Runde stimmte das Publikum mit 58 zu 42 Prozent für die Erfindung des Ulmers, den Einzug ins Finale, das in der gleichen Sendung gezeigt wurde, schaffte Fleega dann aber nicht mehr. Die „Pinnns“ landeten in der Gunst des Publikums mit 22 Prozent der Stimmen auf Rang zwei.

