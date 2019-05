vor 20 Min.

Keine Bewegung

Die Neu-Ulmer SPD geht mit der eigenen Partei ins Gericht

Es sind dies keine leichten Tage für Sozialdemokraten. Bei der Europawahl sind sie wieder mal unter die Räder gekommen. Im Landkreis fiel ihr Ergebnis nur noch einstellig aus. Deshalb hatte der Neu-Ulmer Ortsverein, der größte im Kreis, bei seiner jüngsten Sitzung einiges zu besprechen, allerdings stand am Ende doch eine gewisse Ratlosigkeit.

Das hat auch damit zu tun, dass die Sozialdemokraten das Gefühl umtreibt, eigentlich gute Politik zu machen, die jedoch dann so nicht wahrgenommen werde. Einer der Versammlungsteilnehmer formulierte es so: „Wir haben eigentlich ein gutes Produkt, etwa die Rente mit 63, aber wir können sie nicht verkaufen.“ Ähnlich sahen es auch andere Genossen, etwa der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Daniel Fürst, ehemaliger Landtagskandidat seiner Partei. Die SPD mache eigentlich wahnsinnig gute Umweltpolitik, doch das werde dann den Grünen gutgeschrieben. Andererseits sei Klimaschutz nicht alles: „Damit allein kriegt man keine Familie ernährt und die Jobs sind auch nicht sicher.“

Fürst fehlt in der Arbeit der Partei die „rote Linie“, alles sei „ein bisschen zerfleddert“: „Wir müssen den Leuten sagen, wo die Reise hingeht.“ Allerdings bekomme man mit guter Politik allein keine Wählerstimmen, denn die SPD werde nicht mehr als Bewegung wahrgenommen, das werde eher mit den Grünen, aber auch mit der AfD assoziiert. Was die Wahl vom Sonntag betrifft, haben die Sozialdemokraten seiner Ansicht nach nicht so schlecht abgeschnitten – auf gesamteuropäischer Ebene. Allerdings sei das Ergebnis in Neu-Ulm schon sehr bitter. Im Kreis schaffte die SPD nur 9,6 Prozent, im Stadtgebiet 11,6. Die Grünen waren mit 24,8 Prozent mehr als doppelt so stark.

Der Ortsvereinsvorsitzende Erich Krnavec bedauerte, dass wohl hauptsächlich ältere Menschen für die Sozialdemokraten gestimmt hätten, „die Jungen haben sie nicht wahrgenommen.“ Das bestätigte ein weiteres Mitglied. Der Info-Stand am Marktplatz sei nur von Menschen der Generation Ü50 besucht worden. Der Stadtrat Karl-Martin Wöhner kritisierte, „dass wir für nichts mehr stehen. Die Leute wollen klare Botschaften.“

Und dann kommt zum großen Ärger noch ein kleiner dazu, denn beim Stadtfest am Wochenende wollte die Partei an der Marienstraße einen Stand mit Bewirtung aufstellen. Doch kurzfristig habe die Stadt dem Ortsverein nur einen Platz hinter der Bühne vor dem Donau-Center zugeteilt, den niemand finde. Deshalb entschied die Partei: Wir lassen es sein. (hip)

