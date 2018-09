15.09.2018

Keine Hinweise auf Sexualdelikt in Illertissen

Polizei ermittelt nach Vorfall auf Spielplatz

Von Sabrina Schatz

Illertissen Der Vorfall am Illertisser Weiher-Spielplatz beschäftigt weiter die Polizei: Wie berichtet, wurde dort am Mittwochabend ein Mann festgenommen. Über die Hintergründe wurde in den sozialen Netzwerken spekuliert: Hatte er versucht, ein Kind zu entführen oder zu vergewaltigen? Inzwischen sind die Eltern des Mädchens vernommen worden, wie Jürgen Krautwald, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, auf Nachfrage sagt. Auch Hinweise aus der Bevölkerung seien bei der Dienststelle in Illertissen eingegangen.

Krautwald teilt auf Nachfrage mit, dass das Mädchen im Vorschulalter einen „blauen Fleck am Arm“ davongetragen habe. Es liege eine Anzeige wegen Körperverletzung vor. „Wegen eines Sexualdelikts wird nicht ermittelt, das will ich betonen“, sagt der Polizeihauptkommissar und weiter: „Dieser Tatbestand ist nicht erfüllt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Kind unsittlich berührt wurde.“

Nachgegangen werde jedoch einem anderen Anfangsverdacht – nämlich, ob es sich bei den Geschehnissen am Spielplatz um eine „Entziehung Minderjähriger“ handelte. Davon sei die Rede, wenn ein Kind „aus der Obhut der Erziehungsberechtigten entzogen“ wird, erklärt Krautwald. Der Mann habe sich mit dem Mädchen drei bis fünf Meter auf dem Spielplatz entfernt. Es obliege der Staatsanwaltschaft, zu beurteilen, ob das Delikt angesichts dieses Sachverhalts gegeben ist.

Dem Pressesprecher zufolge wurde der 22-Jährige mit somalischer Staatsangehörigkeit von Dritten als „geistig zurückgeblieben“ beschrieben. Er sei mehrmals in Kliniken eingewiesen worden. Außerdem sei er polizeilich in Erscheinung getreten – wegen Fällen von Körperverletzung und Ladendiebstahl. „Nicht wegen Sexualdelikten“, so Krautwald. Allerdings soll der Mann am selben Tag versucht haben ein Mobiltelefon aus der Tasche einer Frau zu stehlen. Es handele sich um „versuchten Diebstahl“.

In den sozialen Netzwerken verbreitete sich am Mittwochabend ein Foto von der Festnahme. Vermutungen wurden laut, dass der Mann zuvor versucht habe, ein Kind „zu entführen oder zu vergewaltigen“. Facebook- und Whatsapp-Nutzer teilten und kommentierten den Post hundertfach. Bürger wandten sich besorgt an unsere Redaktion.

Bei einem Kommentar auf einem Sozialen Netzwerk ermittle die Illertisser Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Der Urheber habe den Kommentar zwar bereits wieder gelöscht. Der Polizei liege er aber vor.

