25.05.2019

Keine Nazi-Codes in Kennzeichen

Landratsamt nimmt zu Streit Stellung

Der Geschäftsführer einer Spedition aus dem Alb-Donau-Kreis wollte das Kennzeichen für seinen neuen Laster: UL-HH 88. In Hamburg fährt unweigerlich jedes Auto mit HH rum, da dies das Kürzel der Hansestadt Hamburg ist. Das Problem andernorts ist aber: In Neonazikreisen gilt HH als Abkürzung für „Heil Hitler“ und die 8 steht für den achten („H“) Buchstaben des Alphabets. 88 ist somit ein Code für „Heil Hitler“.Nachdem in einem Zeitungsartikel über den Vorwurf des Spediteurs berichtet wurde, dass ein Großauftrag über mehrere 10000 Euro geplatzt sei, weil die Kfz-Zulassungsstelle erst das Okay gegeben, später aber die Ausgabe des Nummernschilds verweigert habe, gab das Ulmer Landratsamt nun eine Pressemitteilung heraus.

Das Kennzeichen UL-HH 88 werde von der gemeinsamen Kfz-Zulassungsstelle der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises nicht ausgegeben. Diese Kombination sei seit Anfang Februar 2019 von der Zulassungsstelle gesperrt. Neben Buchstabenkombinationen, die an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft erinnern (KZ, SA, SS, HJ, NS), könnten die Zulassungsstellen in eigenem Ermessen weitere Kennzeichenkombinationen sperren, die gegen die guten Sitten verstoßen können. Rechtsgrundlage hierfür sei eine entsprechende Regelung der bundesweit geltenden Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV).

Dies sei auch dem Zulassungsdienst bekannt, dessen Diensten sich die Spedition bedient hatte. Der Zulassungsdienst hat, entgegen der Behauptung des Spediteurs, von der Kfz-Zulassungsstelle deshalb auch keine Bestätigung bekommen, das Kennzeichen UL-HH 88 sei reserviert worden.

Inzwischen habe sich der Zulassungsdienst für diese falsche Darstellung bei der Kfz-Zulassungsstelle entschuldigt.

Dem Spediteur hatte den Angaben des Landratsamts zufolge die Kfz-Zulassungsstelle noch versucht, eine Brücke zu bauen, indem man einer vorübergehenden Verwendung des an sich nicht mehr ausgegebenen Kennzeichens wegen der vom Spediteur vorgegeben Zeitnot zustimmte. Als der Spediteur dazu nicht bereit gewesen sei, blieb es bei der Nichtzuteilung der grundsätzlich gesperrten Kennzeichenkombination. (az)

