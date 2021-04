14:47 Uhr

Kellerbrand in Witzighausen: Feuerwehr im Weiherweg im Einsatz

Brand in einem Keller in Witzighausen: Diese beiden Feuerwehrmänner hatten nach dem Löschen verrußte Atemschutzmasken.

In Witzighausen hat es in einem Keller gebrannt. Die Feuerwehr hatte die Flammen jedoch innerhalb kürzester Zeit im Griff. Der Schaden könnte in die Zehntausende gehen.

Von Wilhelm Schmid

In Witzighausen ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 13.45 Uhr wurden die Feuerwehren Witzighausen, Senden und Wullenstetten in den Weiherweg nach Witzighausen gerufen. Laut Alarmmeldung ging es bei dem Einsatz um einen „Kellerbrand mit Personen in Gefahr“ in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr konnte jedoch schnell gewisse Entwarnung geben: Es waren keine Personen gefährdet. Die Helfer gingen sofort zur Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz vor. Ihre Arbeit war nach kurzer Zeit erfolgreich, sodass das Feuer bereits um 14.05 Uhr gelöscht war. Brand in Witzighausen: Feuerwehr im Einsatz Trotz des schnellen und effektiven Einsatzes war durch Rauch und Ruß offensichtlich beträchtlicher Schaden entstanden, der zunächst auf rund 100.000 Euro geschätzt wurde. Diese Schätzung wurde laut Polizei jedoch im Laufe der weiteren Ermittlungen nach unten korrigiert. Genaueres - sowohl zur Schadenshöhe als auch zur Ursache - steht aber noch nicht fest. Lesen Sie dazu auch: Eindeutig überladen: Polizei stoppt Kleintransporter auf der A7 bei Illertissen

