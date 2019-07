vor 2 Min.

Kette von Ulmer Kultwirt Capo von Grabkreuz geklaut

Vor einem guten Jahr starb der Gründer von "Capos Größenwahn", der Kultkneipe in der Ulmer Platzgasse. Eines seiner Markenzeichen wurde nun vom Grab gestohlen.

Von Oliver Helmstädter

Die Entrüstung in der Platzgasse ist groß: Vom Grab des langjährigen Wirts, Dieter „Capo“ Zauner“ wurde eine Kette gestohlen. Nicht irgendeine Kette, sondern eines von Capos Markenzeichen. Die 2018 nach langer Krankheit gestorbene Ulmer Gastronomenlegende war eigentlich nie um ohne den silbernen Bullen um den Hals zu sehen.

Offensichtlich hatten Capo-Freunde bei einem Besuch am ersten Todestag Zauners, dem 10. Juli, die Kette noch am Kreuz hängend auf dem Friedhof Söflingen gesehen. „Haben gerade erfahren, dass die Kette von Capo vom Grab geklaut worden ist. Total Assi!!!!!!! Bring sie bitte wieder zurück“, postet das Team von „Capos Größenwahn“ in der Platzgasse.

„Beim Capo“, wie Kneipengänger sagen, sieht es auch nach seinem Ableben so aus wie immer. Chefin ist nun Selcan „Sally“ Stegmann, eine langjährige Mitarbeiterin, die den Ulmer Pub nach dem Tod Capos übernahm. Ebenfalls am Kreuz hing Capos Sonnenbrille, die ebenso wie wie Kette im Laufe der Jahrzehnte zu einem Markenzeichen wurde. Auch die hängt nicht mehr: „Sicherheitshalber“, wie es bei Größenwahn-Team heißt.

