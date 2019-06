vor 28 Min.

„Kevin Kühnert ist für mich kein Hoffnungsträger“

Rudolf Erne ist Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Pfuhl-Burlafingen, der ein besonderes Jubiläum feiert. Was er über Bundespolitik, den Nuxit und die Kommunalwahlen zu sagen hat.

Von Michael Ruddigkeit

Herr Erne, Sie sind Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Pfuhl-Burlafingen, der in dieser Woche 100 Jahre alt wird. Ist Ihnen überhaupt zum Feiern zumute?

Erne: Ja. Den Anlass muss man feiern. (lacht)

Trotz der Bundespolitik, wo es derzeit ja nicht gerade rosig aussieht? Derzeit liegt die SPD bei elf oder zwölf Prozent und ist damit nur noch viertstärkste Kraft. Die Groko wackelt, die Vorsitzende Andrea Nahles hat frustriert hingeworfen. Wo sehen Sie denn einen Silberstreif am Horizont?

Erne: Ich kenne den Genossen Trend, der ist gerade nicht sehr freundlich mit der SPD. Ich bin aber überzeugt, wenn wir jetzt das Vorsitzenden-Tohuwabohu der letzten Jahre einmal überwinden, ob das jetzt eine Doppelspitze oder eine Einzelperson ist, dass es wieder aufwärtsgeht. Denn so ein bisschen habe ich das Gefühl, es wird gerade in der allgemeinen Meinung SPD-Bashing und ein Grünen-Hype betrieben. Also auf den Vorsitzenden kommt’s schon an. Wir werden ja keinen Brandt mehr kriegen, der das Ganze 23 Jahre lang gemacht hat, aber ein Gabriel, der es acht Jahre lang gemacht hat, wäre schon ein Thema.

Und was halten Sie von Kevin Kühnert?

Erne: Wenn ich meine persönliche Meinung sagen darf, ist das für mich kein Hoffnungsträger der Sozialdemokratie.

Warum nicht?

Erne: Wenn die SPD erfolgreich war bei Wahlen, dann hat sie ihr Repertoire in der Mitte gehabt. Und zwar bei der arbeitendenden Bevölkerung, egal, ob die jetzt gering verdienend war oder gut verdienend. Und Kühnert ist für mich kein Mann der Mitte.

Wen würden Sie sich wünschen als Vorsitzende oder Vorsitzenden?

Erne: Frau Schwesig macht eine gute Figur, und dann denke ich immer noch ein bisschen an den Gabriel. Das habe ich für falsch gefunden, den abzusägen.

Kommen wir zur Lokalpolitik. Auch da hat es in den vergangenen Monaten häufiger mal gekracht, was auch am Thema Nuxit lag, der die Partei gespalten hat. Wie ist denn inzwischen die Stimmung an der Basis?

Erne: Die Basis war ja eigentlich in der Mehrzahl nie für einen Nuxit. Im Kreis und im Stadtverband war die überwiegende Mehrheit dagegen. Auch ich musste mir da irgendwann eine Meinung machen, und ich hab mich dann dazu entschieden, zu sagen: Solidarität ist eine sozialdemokratische Tugend. Und als Stadt und Landkreis zusammen waren wir doch eigentlich die letzten Jahrzehnte ein gutes Gespann, und es war eine erfolgreiche kommunale Ebene. Ich wollte gerne, dass das weiter besteht.

Was sagen Sie also zur Entscheidung des Innenministeriums?

Erne: Ich freue mich natürlich, das gebe ich unumwunden zu. Es war auch nicht immer ganz einfach, die Opposition in der eigenen Fraktion zu sein.

Hilft das Aus für den Nuxit jetzt der SPD im Kommunalwahlkampf?

Erne: Wir können jetzt geschlossen auftreten und wir können einen Gegenpol bilden zu den Nuxit-Blockparteien CSU und Pro Neu-Ulm. Die SPD spricht mit einer Stimme, und ich denke, so können wir vielleicht auch beim Wähler ein bisschen punkten.

Wie weit sind Sie inzwischen mit den Listen für die Stadtratswahl?

Erne: Das ist eine nicht ganz einfache Frage, weil unser Repertoire natürlich ein bisschen begrenzt ist, sagen wir mal so. Aber wir haben eigentlich gute Leute. Und jetzt haben wir ja den Stadtverband, da fallen diese Reibungsverluste durch die Konkurrenz zwischen Neu-Ulm und Pfuhl-Burlafingen weg. Bisher arbeiten wir da mit dem Patrick Steiner-Hirth sehr gut zusammen, und ich denke, dass wir schon eine schlagkräftige Liste, gemischt aus Pfuhl und Neu-Ulm, zusammenbringen.

Bis wann soll die Liste dann fertig sein?

Erne: Ich denke, das wird Frühherbst. Es war ja bis jetzt auch nicht sinnvoll, sich da tiefer Gedanken zu machen, solange nicht klar war, Kreisfreiheit ja oder nein, und brauchen wir überhaupt eine Liste für den Kreis. Und ich hoffe nur sehr, dass jetzt ein Schlussstrich gezogen worden ist, und dass nicht angefangen wird mit einer Klage oder sonst irgendwas.

Und wie sieht es aus mit einem OB-Kandidaten? Ist da schon jemand in Sicht?

Erne: Da kann ich und will ich im Moment keine Aussage treffen dazu. Ich kann Ihnen noch keinen nennen. Es gab gewisse Anbahnungen, aber die haben sich nicht realisieren lassen.

Interview: Michael Ruddigkeit

Themen Folgen