Kfz-Zulassungsstelle Neu-Ulm hat zeitweise länger geöffnet

Der Zusatz-Service endet bald. Warum das Landratsamt Neu-Ulm die Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstelle ausgeweitet hat.

Die Kfz-Zulassungsstelle in Neu-Ulm ist während der Sommerferien noch an den nächsten beiden Dienstagen (25. August und 1. September) durchgehend von 7.30 bis 16 Uhr geöffnet. Ab Dienstag, 8. September, gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten.

„Mit dem weiteren Nachmittag wollten wir den Bürgerinnen und Bürgern in der Ferienzeit einen zusätzlichen Service bieten“, sagt Vize-Landrat Franz Clemens Brechtel. Denn gerade in der Ferienzeit gehört die Zulassungsstelle zu den am meisten besuchten Dienstleistungen im Landratsamt.

Die Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstelle in Illertissen bleiben in den Ferien unverändert.

Öffnungszeiten Kfz-Zulassungsstelle Landratsamt Neu-Ulm:

montags von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr

dienstags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr – ab 8. September von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

mittwochs von 7.30 bis 12.30 Uhr

donnerstags von 7.30 bis 17.30 Uhr (Annahmeschluss 17:00 Uhr)

freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr.

Öffnungszeiten Kfz-Zulassungsstelle Illertissen:

montags bis freitags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr. (az)

