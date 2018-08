06:00 Uhr

Kicken, Sprechen, Beten: Das etwas andere Festival

Jedes Jahr kommen bis zu 2500 Jugendliche und junge Erwachsene zum Prayerfestival nach Marienfried. Dort erleben sie Spiritualität und mehr.

Von Andreas Brücken

Im Schatten der Bäume sind die Teenager in Gespräche vertieft, andere hören in Gruppenzelten den Vorträgen der Referenten zu und um den Tabernakel des großen Zeltes herum beten einige Teilnehmer im Stillen. Bereits zum sechsten Mal ist die Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen zum Prayerfestival der Treffpunkt junger Katholiken aus dem süddeutschen Raum.

Insgesamt bis zu 2500 junge Menschen im Alter zwischen 16 und 35 Jahren werden auch in diesem Jahr wieder auf mehrtägigen Veranstaltung erwartet. Am Mittwochnachmittag hat das Programm begonnen, Abschluss ist am Sonntag gegen 14 Uhr. Auch aus der Schweiz, Österreich und Südtirol reisen Gruppen an, um an der Großveranstaltung des Vereins Jugend 2000 teilzunehmen. Sprecher Florian Schmutz zufolge sind etwa drei Viertel der Besucher Stammgäste beim Prayerfestival. Doch eingeladen sei jeder, der sich auf dem Platz an die Regeln hält, sagt Schmutz: „Alkohol und Drogen sind absolut verboten.“ Um hemmungslose Partys zu feiern sind die Jugendlichen ohnehin nicht nach Marienfried gekommen. Schließlich stehen der Lobpreis ab 9 Uhr, der Rosenkranz am Nachmittag und die Nachtanbetung auf dem Tagesablauf. „Be not afraid!“, also „habe keine Angst“, lautet das diesjährige Motto.

Die Veranstalter wollen Antworten auf viele Fragen geben

In Vorträgen und Gesprächsrunden wollen die Veranstalter Antworten auf die Fragen der Jugendlichen geben. Es sollen auch Antworten sein, die aus der Sicht der katholischen Kirche richtig sind. Um der Zielgruppe möglichst nahe zu sein, habe man viele junge Referenten nach Marienfried eingeladen, erzählt Schmutz. So sollen die jungen Katholiken für den Alltag nach dem Prayerfestival gerüstet sein mit Argumenten und Strategien für schwierige Gespräche mit Atheisten oder anti-katholischen Glaubensrichtungen, wie sie bei den Zeugen Jehovas, den Mormonen oder den Evangelikanen gesehen werden.

Auch mit außergewöhnlichen Biografien, wie die eines Polizisten, der zum Priester wurde, können sich die Teilnehmer während des Festivals beschäftigen. Doch nicht nur für spirituelle Inhalte sind die Priester an den fünf Tagen für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen da. Auch sportlich, unter dem Motto „Kicken wie die Weltmeister“, betätigen sich die beiden Pfarrer Konrad Maria Bestle und Roland Kiechle. Sie schnüren die Fußballschuhe, um auf dem Rasenplatz beim Sportworkshop das Beste für ihre Mannschaften zu geben.

Einfache Sprache, Musik und moderne Dekoration

Ein Höhepunkt des Festivals seien jedes Jahr der Freitag- und Samstagabend, sagt Schmutz. Dann halten die beiden Weihbischöfe Marian Eleganti aus der Schweiz und Florian Wörner aus Augsburg die Heilige Messe im 1500 Quadratmeter großen Gemeinschaftszelt ab.

Anschließend haben die Jugendlichen die ausgiebige Möglichkeit zur Beichte oder zu einem Seelsorgegespräch. „Keine falsche Scheu, geh einfach zu einem der freien Priester“, ist dazu im kleinen, blauen Hinweisheftchen für die Gäste zu lesen.

Mit bewusst junger und unkomplizierter Sprache, mit Musik und moderner Dekoration wollen die Macher des Festivals auf die jungen Teilnehmer zugehen: „Ohne dabei oberflächlich zu werden“, sagt Schmutz. Schließlich sei Marienfried nicht zu vergleichen mit Wacken oder Rock am Ring.

