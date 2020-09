10:58 Uhr

Kilometerlanger Stau und mehrere Verletzte nach zwei Unfällen auf der A7

Auf der A7 ereigneten sich am Montagvormittag Unfälle auf Höhe von Langenau und Giengen an der Brenz. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Rettungskräfte mussten am Montagvormittag gleich zu zwei Unfällen auf die A7 ausrücken. Ein Unfall ereignete sich auf Höhe Langenau in südlicher Fahrtrichtung. Kurze Zeit später krachte es auf Höhe Giengen an der Brenz in Fahrtrichtung Würzburg. Es kam in beiden Fällen zu kilometerlangen Staus.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren an dem Unfall bei Langenau gegen 9 Uhr mehrere Fahrzeuge beteiligt. Während der Rettungsmaßnahmen musste die A7 für gut anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es bildete sich ein Stau von bis zu acht Kilometern.

Bei dem Unfall wurden laut Polizei drei Menschen verletzt. Die Schwere der Verletzungen ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen der Polizei überholte ein Pkw einen LKW, als er von hinten mit hoher Geschwindigkeit von einem anderen Auto gerammt wurde. Der entstandene Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Wohl ein Schwerverletzter beim Unfall auf der A7 bei Giengen

Noch während die Feuerwehr Langenau dort arbeitete, kam es zu einem zweiten Unfall in Richtung Norden nahe der Raststätte Lonetal bei Giengen an der Brenz. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde eine Person schwer verletzt. Zwei Fahrzeugen waren wohl am Unfall beteiligt.

Auch hier bildet sich zur Stunde ein kilometerlanger Stau, jedoch ist laut Polizei der linke Fahrsteifen noch frei.

Erst am Freitag hatte es ebenfalls bei Langenau einen Unfall auf der A7 gegeben. Die Autobahn war stundenlang gesperrt. (krom/heck)

Weitere Informationen folgen.

