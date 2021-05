Kind will Straße überqueren und rennt gegen fahrendes Auto

Erst wartet der Fünfjährige mit seinen Eltern an der Straße, dann rennt er plötzlich los. Der Bub kommt mit einer Prellung davon.

Gerade nochmal gut gegangen: Ein fünfjähriger Bub ist nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 11.45 Uhr in Neu-Ulm unvermittelt losgerannt, um eine Straße zu überqueren. Dabei stieß er mit einem fahrenden Auto zusammen.

Zuvor hatte das Kind mit seinen Eltern am Fahrbahnrand gewartet, berichtet die Polizei. Auf der Straße rannte er in das rechte hintere Heck eines vorbeifahrenden Autos. Glücklicherweise erlitt der Junge nur eine Prellung am Knöchel. Er konnte mit seinen Eltern selbständig zum Arzt gehen. (AZ)

