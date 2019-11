vor 18 Min.

Kinder-Warnschilder in Ulm-Lehr müssen wieder weg

Die Stadt findet die Warnhinweise für Autofahrer zwar gut und sinnvoll - baut die Schilder aber trotzdem ab. Das steckt dahinter.

Gut gemeint, aber nicht erlaubt: Die Stadt Ulm hat Plakate an Verkehrszeichen in Lehr entfernt. Unbekannte hatten unter den dortigen Tempo-30-Schildern zusätzliche Hinweise angebracht, um auf Kinder im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und an die Einhaltung des Tempolimits zu appellieren. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben diese Tafeln nun wieder entfernt. „Obwohl wir das Anliegen, das dahinter steht, gut nachvollziehen können, sind Plakate an Verkehrszeichen grundsätzlich nicht erlaubt“, erklärt Nina Hinz von der städtischen Verkehrsbehörde. Laut Straßenverkehrsordnung sei alles untersagt, was einem „echten“ Verkehrszeichen ähnelt, um Verwechselungen auszuschließen. Auch Werbung und Aufrufe seien unzulässig. (az)

