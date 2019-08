vor 51 Min.

Kinder als Entdecker

Angebot im Museum Brot und Kunst

Im Museum Brot und Kunst können Schulkinder bis elf Jahre von 3. bis 5. September jeweils von 10 bis 13.30 Uhr zu verschiedenen Themen forschen, entdecken und ausprobieren. Zum Ferienprogramm gehört jeweils auch ein gemeinsames Mittagessen.

Am Dienstag, 3. September, gehen die „Wetterfrösche“ in der Dauerausstellung im Salzstadel der Frage nach, was ein Vulkanausbruch vor 200 Jahren mit dem Wetterbericht heute zu tun hat und warum alle vom Klima reden. Danach wird gebastelt und gebaut. Am Mittwoch, 4. September, schauen sich die „Forschungsfüchse“ im Museum wichtige Entdeckungen und Erfindungen an, um anschließend selbst zu experimentieren. Am Donnerstag, 5. September, heißt das Motto „Leckerschmecker“. Was schmeckt uns und was nicht und warum eigentlich? In der Ausstellung betrachten die Kinder zunächst Kunstwerke, denken dann über den Geschmackssinn nach und testen ihn.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet das Museum um Anmeldung unter Telefon 0731/69955 oder per E-Mail an die Adresse info@museumbrotundkunst.de (az)