Kinder legen am Bahnhof Senden mehrere Gegenstände auf die Gleise

Zwei Kinder haben am Bahnhof Senden mehrere Sachen auf die Gleise gelegt. Das Überfahren der Gegenstände wollten sie mit ihrem Handy filmen.

Die Polizei erreichte am Sonntag, 16. August, gegen 12.30 Uhr die Meldung, dass zwei Kinder Gegenstände auf den Gleisen am Bahnhof Senden abgelegt hätten. Vor Ort trafen die Beamten laut Polizeibericht zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren an. Die Polizei stellte fest, dass die Kinder einen Einweggrill, ein Metallteil, ein Stromkabel und Äste über zwei Gleiskörper gelegt hatten.

Die beiden Kinder gaben an, dass sie das Überfahren der Gegenstände durch den Zug mit ihrem Handy filmen wollten. Beide Kinder wurden an ihre Eltern übergeben, das Jugendamt ist informiert, das Bundespolizeirevier Augsburg ermittelt. Die Polizei weist darauf hin, dass das Betreten von Gleisanlagen lebensgefährlich ist. Sie bittet Eltern, ihre Kinder über die Gefahren aufzuklären. (az)

